I dok Otočanke upoznaju nove frajere, a Catherine se već ljubi s Elomom, vrijeme u 'Casi Amor' ne gubi ni Sammy. Iako je s Jess, uvjeren je da će ona pronaći nekog novog te se i on mora osigurati. Za oko su mu posebno zapele mlada Amber i simpatična Gabby. Na Tyriqueov nagovor, odlučio je da je najbolji način kako bi izabrao između njih dvije da ih jednostavno poljubi. Obje. Nije se ni potrudio maknuti s kauča. Najnovije epizode kultnog reality showa 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

"Bolje ti je da sad ne ljubiš više niti jednu drugu", upozorila ga je 19-godišnja Amber nakon njihova poljupca, no Sammy je otišao ravno do Gabby i pitao je da dođe do kauča.

Poljubio je i nju i kasnije zaključio da mu se više sviđa Amber. Tyrique ga je poticao u svemu ovome rekavši da je 'Casa Amor' vrijeme za zabavu i da mu to nitko neće zamjeriti. Mi nekako mislimo da će Jess poludjeti.

Amber se nakon Sammyjevog poljupca s Gabby raspalakala i rekla kako joj se nikako ne sviđa takvo ponašanje.

