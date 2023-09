'Casa Amor' inače je trajala tjedan dana, a ove sezone traje tri. Ovo je došlo kao veliko razočaranje vjernim fanovima kultnog reality showa 'Love Island UK', a i tko zna što bi se sve dogodilo da je bilo više vremena. Otočane sutra očekuje povratak u glavnu vilu i novo uparivanje, a morat će odlučiti hoće li dovesti neku od novih djevojaka i dečkiju sa sobom. Najnoviju sezonu 'Love Island UK-a' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

I dok je većina msilila kako će seksom opsjednuti Tyrique probati barem jezik uvaliti svakoj, on je vrlo loše raspoložen i ne radi aspolutno ništa. Zapravo, to nije istina - huška druge dečke da zavode djevojke dok on sjedi i gleda. Ella mu očito nedostaje, ali se i boji što ona radi u drugoj vili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislite li da priča s nekim?", upital je 'ležerno' Zacha i Molly, a oni su odgovorili potvrdno.

Ipak, nisu mogli znati da je u djevojačku vilu ušao Ouzy, frajer kojeg Ella poznaje iz vanjskog svijeta. Njih se dvoje znaju sa snimanja koje su imali samo nekoliko dana prije njezina ulaska u vilu, a Ella je ostalim curama priznala da je bilo samo pitanje trenutka kad će je on pozvati na dejt. U vili njih su dvoje vrlo očito privlačni jedno drugome, a stalno pričaju. On ju je u jednom trenutku pokušao poljubiti, a ona ga je odbila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stvarno ne znam što da mislim... Ja sam u zatvorenoj vezi s Tyriqueom za sve osim za tebe. On je imao priliku flertovati s nekoliko cura do sada, a ti si prva osoba koja je ušla, a da je meni privlačna. Ne znam", smijuljila se Ella i tu mu večer u krevetu šapnula kako se previše igra s njezinom glavom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sljedećeg dana, njih su dvoje ponovno sjedili u vrtu, a ona ga je zamolila za masažu koja nije djelovala pretjerano nevino. Hoće li Ella odlučiti povesti Ouzyja sa sobom u glavnu vilu i odbaciti Tyriquea?

Najnoviju sezonu reality showa 'Love Island UK' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.