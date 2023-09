Jedan od naizgled jačih parova u luksuznoj vili 'Love Island UK', kojeg trenutno pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo, naći će se u nezgodnoj situaciji. Od prvog trenutka ulaska novih stanara u dvije različite vile, i Ella će bit iznenađena.

"Čim sam čula da se jedan od novih stanara zove Ouzy, znala sam da ćeš ti ući!", rekla je Ella kad je prepoznala svog kolegu.

Njih se dvoje znaju iz Edinburgha gdje oboje rade kao modeli, a nekoliko dana prije njezina ulaska u vilu, radili su zajedno na snimanju. Ella je otkrila i kako je bilo očito da se sviđaju jedno drugome i da je samo čekala da je on pozove van.

"Znamo se zato što radimo za istu modeling agenciju. Prije mog ulaska imali smo snimanje. Definitivno smo flertovaji i bila je jedna od onih situacija gdje sam bila sigurna da je samo pitanje dana kad će me pozvati na dejt. On se meni baš jako sviđao", rekla je Ella curama, a one su zaključile kako je zelenooki model i više nego zgodan.

Hoće li Ella ponovno pasti na njega pitanje je koje se postavlja. Ona je u zatvorenoj vezi s Tyriqueom, ali ako joj itko može poljuljati odanost, može Ouzy.

Najnovije zaplete kultnog reality showa 'Love Island UK', pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.