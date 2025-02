Od klasika do suvremenih hitova: 12 ljubavnih filmova koje morate pogledati

Godišnje se snimi i do dvjesto novih ljubavnih filmova. To i ne čudi, jer emocije, dirljive priče, i istraživanje raznih aspekata ljubavi koje donose, uvijek pronađu put do srca gledatelja. A kada je pravo vrijeme za gledanje ljubavnih filmova? Neki kažu da je to Valentinovo, a mi duboko vjerujemo - uvijek!

A kad je pravi trenutak za gledanje ljubavnog filma? Uvijek!

Zato vam donosimo 12 ljubavnih filmova u kojima ćete beskrajno uživati i neće vas ostaviti ravnodušnima.

Carol (2015)

Carol je vizualno očaravajuća i emotivno duboka priča o zabranjenoj ljubavi u New Yorku 1950-ih. Cate Blanchett i Rooney Mara briljiraju u ulogama dviju žena čija se veza razvija usred društvenih ograničenja. Film je nagrađen BAFTA-om, briljirao je u Cannesu i skupio čak šest nominacija za Oscara. Dovoljno da ga pogledate? Sigurno. S prekrasnom kinematografijom i suptilnom, ali moćnom pričom, "Carol" je nezaobilazan za sve ljubitelje romantičnih drama.

Brooklyn (2015)

Brooklyn, trostruko nominiran za Oscara, emotivni je dragulj koji vas vodi na putovanje kroz srce i nostalgiju. Mlada irska emigrantica Eilis (Saoirse Ronan) odlazi u Ameriku u potrazi za boljim životom, ali kada se zaljubi u šarmantnog Tonyja (Emory Cohen), njezino srce ostaje podijeljeno između dva svijeta. Snaga ljubavi, pripadnosti i odluka koje oblikuju sudbinu čine ovaj film nezaboravnim iskustvom.

Raspoloženi za ljubav (2000.)

Raspoloženi za ljubav, film u kojem Hong Kong nikada nije izgledao tako hipnotično kao u ovoj vizualno očaravajućoj priči. Dvoje susjeda (Maggie Cheung i Tony Leung) otkrivaju da ih supružnici varaju, ali umjesto osvetničkog čina, njihova suzdržana kemija stvara intenzivnu emocionalnu povezanost. Svaki kadar ovog filma je umjetničko djelo, a tuga koja isijava iz likova proganjat će vas dugo nakon završnih scena.

Kraljevska afera (2012)

Kraljevska afera je povijesna romansa s političkim nabojem koja vas vodi u srce danske kraljevske drame 18. stoljeća. Kada mlada kraljica Caroline Mathilde (Alicia Vikander) započne zabranjenu vezu s idealističkim liječnikom (Mads Mikkelsen), iskre strasti zapale čitavu naciju. Političke intrige, veličanstveni kostimi i nevjerojatne izvedbe učinit će da osjetite svaki trenutak ove napete ljubavne priče.

Portret djevojke u plamenu (2019)

Portret djevojke u plamenu je film o romansi koja gori sporom, ali intenzivnom vatrom. U osami bretonske obale slikarica Marianne (Noémie Merlant) dobiva zadatak naslikati portret tajanstvene Héloïse (Adèle Haenel), koja odbija biti slikana. Kako njihova privlačnost raste, film postaje poema o žudnji i prolaznosti ljubavi. Svaka scena je poput slikarskog platna, a emocije su toliko sirove da ih gotovo možete dodirnuti.

Tu sam pred tobom (2016)

Tu sam pred tobom je za vas ako volite filmove koji vas rasplaču i ugriju srce istovremeno. Louisa Clark (Emilia Clarke) donosi sunce u život ogorčenog i nepokretnog Willa (Sam Claflin), no može li mu pružiti i razlog za život? Njihova kemija je neodoljiva, a emocionalna snaga ove priče nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Lady Macbeth (2016)

Lady Macbeth je mračna, intenzivna i nepredvidiva povijesna drama koja preokreće viktorijansku Englesku naglavačke. Mlada žena (Florence Pugh) zarobljena u bezdušnom braku pronalazi strast u tajnoj vezi s radnikom na imanju, ali cijena ljubavi može biti smrtonosna. Oštra, uzbudljiva i nevjerojatno moćna, ovo je priča o ljubavi bez granica – i bez morala.

Bel Canto (2018)

Bel Canto je priča o opernoj divi Roxane Coss (Julianne Moore) koja otputuje u Južnu Ameriku kako bi nastupila na privatnom događaju, no večer se pretvara u noćnu moru – gosti postaju taoci u terorističkoj otmici. No, u kaosu zatočeništva rađa se neobična veza između zarobljenika i otmičara, protkana glazbom, strašću i neočekivanom nježnošću. Moore je briljantna, a napetost će vas držati na rubu sjedala do samog kraja.

Sve, baš sve (2017)

Sve, baš sve ja film o djevojci koja zbog rijetke bolesti ne smije napustiti kuću. No onda upozna susjeda koji joj budi san o slobodi i započinje priča koja je istovremeno bajkovita i srcedrapajuća. Amandla Stenberg i Nick Robinson imaju nevjerojatnu kemiju, a priča o ljubavi koja ne poznaje granice podsjetit će vas koliko vrijedi riskirati sve zbog jednog trenutka sreće.

Jesen u New Yorku (2000)

Jesen u New Yorku, dirljiva je priča o ljubavi, prolaznosti i drugim šansama kroz koju vas vode Richard Gere i Winona Ryder. On je iskusni zavodnik koji nije vjerovao u ljubav, a ona slobodoumna umjetnica kojoj je svaki trenutak dragocjen. Njihova veza je poput najljepše jeseni – kratka, intenzivna i nezaboravna.

Zelena polja ljubavi (2020)

Zelena polja ljubavi je pravi film za vas ako ste ljubitelj irskog zelenila i sporih, nježnih ljubavnih priča. Emily Blunt i Jamie Dornan donose priču o Rosmary, koja čitav život voli svog neodlučnog susjeda Anthonya. Kada u igru uđe njegov njujorški rođak, strpljenje se pretvara u očaj, a ljubav u pitanje sudbine. Prirodna ljepota, divni dijalozi i nevjerojatna glumačka postava osvajaju od prve scene.

Sigurni raj (2013)

Sigurni raj je emotivna priča o ženi koja bježi od prošlosti i pronalazi utočište u mirnom gradiću koju utjelovljuju Julianne Hough i Josh Duhamel. Kako se veza s udovcem Alexom produbljuje, tajne misteriozne žene prijete razoriti sve što je ponovno izgradila. Napeta i emotivna priča s dodirom misterije i predivnim romantičnim trenucima – ovaj film savršen je izbor za ljubitelje adaptacija romana Nicholasa Sparksa.

