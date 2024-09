Za Ružom Pejić iz 'Ljubav je na selu' uzdišu i mnogo mlađi: Ipak, ona se ne da!

Ruža Pejić, bivša kandidatkinja RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", čije propuštene epizode možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, svakodnevno oduševljava pratitelje na društvenim mrežama svojim fotografijama, a čini se kako s godinama izgleda sve bolje i bolje. Za njom uzdišu mnogi, a osim komentara na Instagramu koji to potvrđuju, isto joj je dao do znanja i farmer Ivan Detković, s kojim se uz ostale kandidate družila ovoga vikenda.

Ruža i Ivan, koji je ljubav pokušao pronaći u Samanti, pa u Vesni, a zatim i u Suzani, fotografirali su se zajedno i snimili video za TikTok.

Foto: RTL

Nakon druženja s kandidatima u Lonjskom polju, Ruža je otputovala na more. "Uživam u druženju i kupanju s unučicom koju volim najviše na svijetu", otkrila je za RTL.hr.

Naime, Ivan je za RTL.hr priznao kako su se njih dvoje na druženju bivših i sadašnjih kandidata "Ljubav je na selu" zbližili te kako se između njih odvija prava romansa, a također je otkrio kako bi volio vezu s njom. Ipak, Ruža je sve to demantirala, rekavši da je on premlad za nju.

Podsjetimo, Ruža Pejić se u showu zbližila s farmerom Mijom Bošnjakom, no njihov odnos nije prerastao u ništa više. Izbacio ju je sa svog imanja i odlučio ostaviti Kseniju i Brankicu. Ruža je trenutno slobodnog ljubavnog statusa i priznala je kako traži zrelog muškarca.

"Meni treba zreliji, situirani muškarac koji ima i djecu jer sam u tim godinama kad ne rađam", rekla je Ruža za RTL.hr.

