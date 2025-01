Vivien Kurtović nakon prekida s Talijanom otkrila zašto je odbila prosidbu: 'Poslao mi je prsten'

Vivien Kurtović, mlada glazbenica koju smo pratili u emisiji ''Ljubav je na selu'', otkrila nam je detalje iz svog života, ljubavnih razmišljanja i glazbenih planova. Nakon što je njezino ljeto 2024. obilježio poseban Talijan kojeg je upoznala u Crnoj Gori, njihovoj ljubavi nedavno je došao kraj, a Vivien nam je iskreno rekla kako gleda na ljubav, život i budućnost.

"Osjećam se prelijepo, iskreno, jer sam shvatila da čak i ako netko ima milijune, to nije ključ ljubavi. Ako nema kemije, nema ni ljubavi. Što će ti milijuni ako ti netko ne odgovara dovoljno da ti bude vječni partner. Važno je da ti osoba posveti pažnju, trudi se oko tebe. Na kraju… U grob ne nosimo ništa. Bitno je tko ti broji bore u starosti, kuha kavu ujutro i masira te. ", rekla je Vivien, naglasivši koliko joj znači emocionalna povezanost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

Idealan muškarac

Naime, poseban Talijan kojeg je upoznala u Crnoj Gori osvojio ju je odmah, ali njihova veza nije izdržala test vremena. "Obećao mi je da će me posjetiti za blagdane, no to nije učinio. Poslao mi je zaručnički prsten, ali sam ga odbila. Najbolji način prosidbe je takav da se dogodi spontano. Na moru, na brodu... S glazbom, naravno. A što se njega tiče, iskreno, neka mu je sretno. Mene sreća negdje čeka i imam osjećaj da dolazi uskoro", priznala je Vivien i podijelila s nama koji je za nju idealan muškarac.

"Idealan muškarac za mene je onaj koji će me osvojiti osmijehom i pjesmom. Ako je pjevač poput mene i bavi se istim poslom, to je savršeno. Mi glazbenici najbolje razumijemo jedni druge i tako postajemo jači i nezaustavljivi na javnoj sceni. Za vezu su najbitniji povjerenje i komunikacija. Bez toga nema veze. Važno je da dijelimo iste ciljeve i sreću. Ljubav uvijek pobjeđuje. Veza se gradi, kao kuća, a ja želim nekoga tko me čeka ispod prozora s ružom i pjeva mi serenadu. Netko tko će meni biti Chopin, a ja njemu Etida", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

Vivien trenutačno uživa u Milanu gdje radi na tri nove pjesme. "Jedna je duhovna, a dvije su komercijalne, namijenjene klubovima. Vjerujem da će postati hitovi. Ovo ljeto je moje! Također, nadam se nekom duetu uskoro", rekla je Vivien koja se osvrnula na Talijane, rekavši kako su romantični i imaju izvrstan ukus za modu. "Volim romantiku."

Foto: Privatna arhiva

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Anita vas poziva u 'Ljubav je na selu': 'Možda vam baš ja pronađem onu pravu osobu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa