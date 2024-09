Ni Samanta, ni Vesna, ni Suzana: Ivan iz 'Ljubav je na selu' u zagrljaju nove cure

Ivan Detković, bivši je kandidat RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", čije propuštene trenutke možete pogledati u bilo koje vrijeme na platformi Voyo. Iako je bio vrlo otvoren prema želji da pronađe ljubav svog života, sa Samantom Knežević, koja je bila njegova odabranica za romantično putovanje prilikom završetka showa, odnos je ubrzo propao, a Ivan je i dalje u potrazi za pravom damom. Jedno vrijeme, za oko mu je zapela i kandidatkinja Vesna, a nakon showa obznanio je kako je u vezi sa Suzanom.

Nakon mnoštva ljubavnih uspona i padova, sada se omiljeni šarmer našao u društvu još jedne bivše kandidatkinje, Ruže Pejić, koja je u istom showu ljubav tražila kod farmera Milana Milinkovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Ruža i Ivan, vrlo prisni jedan drugome, snimili su video za TikTok, a njihovi pogledi govore čak i više nego riječi. Bivši kandidati zajedno su proveli cijeli vikend, no, možda i na nečiju žalost, nisu bili sami. Naime, druženje je organizirano u Parku prirode Lonjsko polje, gdje su se puna dva dana zabavljali kandidati iz prošlih sezona.

Ipak, izgleda kako su se na druženju najviše zbližili Ruža i Ivan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Inače, Ivan je nedavno za RTL.hr otkrio da nije u vezi, no da je u potrazi za onom pravom.

''Javljaju mi se djevojke na društvenim mrežama, a ponekad se i ja nekoj javim. Tako da odlazim na spojeve, bilo da su to kave, večere, šetnje ili čak mali izleti, no još nema one prave. Doći će ona,'' rekao je, a otkrio je kako više nema kontakt niti sa Suzanom ni Samantom.

''Samanta i ja se već dugo nismo čuli, samo si gledamo fotografije na društvenim mrežama i komentiramo si. Sa Suzanom se također više ne čujem. Nismo u kontaktu jer se ona nešto naljutila na mene, ali je prije mjesec dana bila kod mene u kafiću pa smo popili piće, no ništa pretjerano,'' zaključio je Ivan.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan za RTL.hr o sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' i Samanti: 'Lažno se predstavila'

Tekst se nastavlja ispod oglasa