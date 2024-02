Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Bahra Zahirović (59) nedavno je za Story ispričala svoju tešku životnu priču, u kojoj je otkrila kako je već duže vrijeme bez stalnog krova nad glavom.

"Od malih nogu me pratila situacija nikakvog života. Otkako sam završila srednju tekstilnu školu, počela sam samostalan život. Uvijek sam bila podstanar, iako sam se nadala da ću jednog dana imati svoj dom. Međutim, životne situacije su mi donijele nešto sasvim drugo. Nikad nisam imala dovoljno velika primanja da budem kreditno sposobna i kupim si stan - rekla je nedavno te dodala i da joj je blokiran račun", ispričala je.

Humanitarna pomoć

U pomoć joj je priskočila rekorderka popularnog showa Ines Petrić, koja je na svojem Facebooku zatražila pomoć.

"Treba kuća na poklon, ne mora biti u cvijeću, ili građevinski investitori koji bi sagradili mali, ali topli dom. Na poklon za moju Bahricu. Ne razmišljaj puno nego pomozi" napisala je Ines.

Nakon toga ponovno je zamolila za pomoć putem Facebooka, gdje je rekla kako joj se možemo obratiti putem Facebooka.

"Tko želi sudjelovati u humanitarnoj akciji za našu Bahricu. Javite se na fb/ inbox", napisala je Ines.

'Neka i meni naprave jednu'

Na njezin molbu za pomoć Bahri javila se još jedna kandidatkinja popularnog showa, Vesna Vuković.

"Neka i meni naprave jednu. Mi se svi mučimo, a ona bi gotovo i zabadava. Sposobna je raditi, posla ima. I ja sam podstanar, radim, uredno plaćam svoj stan, i živim, ne kukam. Ne piši bedastoće. Sigurno se budu odmah javili investitori i odmah joj na ho-ruk sve donatorski napravili i namjestili još, dat će joj 500.000 eura da ne mora raditi. Još nemaju dom ovi iz Siska i Petrinje što u potresu nastradali, a njoj se bude radno izbirljivoj napravila kuća", napisala je Vesna.

Na što joj je Ines odgovorila da se zalaže 'da cijela ekipa pomogne koliko tko može da se Bahri skupi novac i kupi kuća u okolici Zagreba''.

Foto: RTL Foto: RTL Vesna Vuković

Nakon toga oglasila se i Bahra koja je Vesnu prozvala zlobnom.

"Vesna hoćeš ti dokaz da ja radim, od kud ti uopće mene poznat i da možeš toliko zlobno pisati, što si ti toliko zlobna. Ja radim, fala Bogu, kako bih režije i ostalo platila, ne znam što se tebi može zadesiti u životu ja nikada nisam nikoga osuđivala i slično. Daj se isključi i vodi brigu o sebi, puno je zlobe i zla među neljudima", odgovorila joj Bahra.

Vesna je na to odgovorila kako se ne poklanja onima kojima je potrebno.

'Sad je vrijeme za poklanjanje. Svi imaju ono šakom i kapom dijele, ne naprave onima kaj treba i hitno je tak da pametnom dosta", odgovorila je Vesna.

Ines se nakon toga ljutito obratila Vesni te joj rekla kako ne mora sudjelovati u humanitarnoj akciji, ali da je ružno kako je reagirala.

Foto: RTL Foto: RTL Ines Petrić

"Imaju ljudi novaca, ljudi rade novce ,zarađuju žive život, a ako netko ima želju volju da pomogne da se kupi Bahrici topli dom ,ko smo mi da to sudimo i da to spriječimo??? Svatko je gospodar svojih novaca isto kao i ti svojih ,no ako ne želiš sudjelovati u humanitarnim akcijama tvoj život tvoja pravila tvoja stvar no ne moraš tako reagirati", odgovorila joj, a Vesna joj je rekla kako nije ni planirala sudjelovati.

"Sudjelujem tamo gdje treba al ovdje u ovome neću ni sa jednim centom , najiskrenije , objavi nek se i meni napravi humanitarna akcija isto za kućicu i ja sam podstanar", napisala joj.

Propuštene epizoda showa 'Ljubav je na selu' možete pogledati na platformi Voyo.

