Valentina iz 'Ljubav je na selu' prisiljena na selidbu: 'Toliko sam tužna zbog toga'

Bivša kandidatkinja RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", Valentina Kordić (33), iznenadila je pratitelje novom objavom u kojoj je otkrila kako napušta Slavoniju.

"Draga moja Slavonijo, hvala ti što si bila moj dom ovih godinu i pol i što sam se osjećala kao da tu pripadam oduvijek. Ja koja sam prije dok te nisam upoznala sudila i govorila da tu nikad ne bi mogla živjeti, a sada kad sam prisiljena otići sam toliko tužna zbog toga. Navikla sam se već od kad sam te prvo krenula posjećivati i iskreno ni jednom nisam poželjela dpra odem", napisala je uz fotografije Slavonije.

U daljnjem tekstu objasnila je kako će se u Slavoniju vratiti uskoro, i to u pratnji svoje djece.

"Do tada ćemo te svakom mogućom prilikom posjećivati i u Istri ćemo pjevati pjesmu ‘Slavonijo moja dušo ravnice...", zaključila je otkrivši kako seli u Istru.

Pratitelji su joj zatim pružili podršku poručivši joj kako će je Istra sigurno srdačno dočekati, baš kao što je to učinila i Slavonija.

Podsjetimo, Valentina je čak dvaput pronašla ljubav u showu "Ljubav je na selu". Prvi put bilo je to 2018. godine kada joj se u showu dogodila ljubav s farmerom Vatroslavom Tijanom (46) iz zadarskog zaleđa. Svoju su ljubav okrunili brakom, a u braku su dobili i dvoje djece. Ipak, zbog neslaganja su u travnju 2023. podnijeli zahtjev za rastavu braka.

Novu priliku ljubavi plavokosa je Hercegovka dala u 17. sezoni showa kada se zaljubila u vinkovačkog farmera Tonija Patrčevića (35). Zbog ljubavi se iz Istre preselila u selo kraj Vinkovaca, no ubrzo su se razišli.

POGLEDAJTE VIDEO: Kyle Eastwood otvorio dušu u RTL Direktu: 'Njegovo ime baca veliku sjenu ponekad'