Valentina Kordić (32), bivša kandidatkinja reality showa 'Ljubav je na selu', čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, u travnju je otkrila kako se razvodi od Vatroslava Tijana (47), s kojim se spojila u popularnoj emisiji.

Sada je za Story otkrila da su se konačno i službeno rastali.

"Sretna sam, konačno smo se rastali. Napokon sam završila s njim", ushićeno je otkrila Valentina.

Kako je otkrila ranije, do razvoda je došlo zbog neslaganja u braku, a danas su dobili i papir da su službeno razvedeni.

"Rastali smo se, danas smo bili na sudu i odmah smo se rastali. Osjećaj se dobar, bio bi bolji da se sve to prije riješilo. Napokon je gotovo. Mi smo realno rastavljeni već 3 godine, on više od 2 godine govori da sam mu bivša žena. Sada to može govoriti, ali prije, još dok smo živjeli zajedno, nije tako trebao govoriti", ispričala je.

Zajedničko skrbništvo

Objasnila je i kako su djeca prihvatila razdvojenost oca i majke.

"Djeca kuže sve, kći kaže da se mama i tata više ne vole i da će sad živjeti malo s tatom, malo s mamom", objasnila je.

Otkrila je i da su se dogovorili za zajedničko skrbništvo pa će djeca biti prijavljena na njezinoj adresi, a sedam dana će živjeti pa sedam dana kod Vatroslava, što im neće biti problem jer su oboje u Istri.

"Par kilometara smo udaljeni pa je s tim sve u redu. Rekli su nam da ako se planiramo seliti da se prvo dogovorimo mi roditelji bez suda, da se ne moraju pokretati tužbe i tako. Vjerujem da neće biti problema ako ćemo u budućnosti htjeti negdje drugdje otići", rekla je Valentina.

Foto: Instagram Foto: Instagram Valentina otkrila detalje njihova razvoda

Dodala je i kako će Vatroslav morati plaćati alimentaciju za djecu, a pokrivat će vrtić te dio aktivnosti, kojima s djeca bave.

Kako tvrdi, ubuduće će biti pametnija u odabiru muškarca pa će za novu ljubav ipak malo pričekati.

"Živjela sloboda i rekli bi drugi put budi pametnija u odabiru muškarca", zaključila je Valentina.

Nije htio raditi

Podsjetimo, Valentina je bila Vatroslavova zlatna djevojka u 'Ljubav je na selu', gdje su i kliknuli, a nakon izlaska iz showa vjenčali se te dobili dvoje djece. Mnogi su mislili da su odličan par, no ona je u travnju otkrila suprotno.

Obavijestila je kako se razvode, a za Story je otkrila i razlog tome.

Foto: Facebook Foto: Facebook

"Ta osoba nema nikog osim djece i ni njih ne cijeni i ne voli kako bi trebao pravi otac. Čovjek ne radi ništa, gnjili već tri godine. Ima kuću koja zimi nema struje. Dijete govori: 'Nismo jutros mogli napraviti tost jer nije bilo sunca'. Kupaju se kad je sunce. Štedi na svemu jer zna da ne radi, a da se pare tope", otkrila je Valentina.

