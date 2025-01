Ivo o potencijalnim zarukama s Vesnom: 'Doći će to toga... Previše sam zaljubljen u nju'

Ivu i Vesnu javnost je upoznala u 17. sezoni showa ''Ljubav je na selu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo bez reklama, a iako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav, dokazali su koliko je njihov odnos ozbiljan. Naime, Ivo je u intervjuu za RTL.hr rekao da su jako zaljubljeni i da s vremenom planira zaprositi Vesnu.

"Jako smo zaljubljeni, nadam se da je svima drago", rekao je Ivo i dodao da će doći do prosidbe: "Sigurno će do toga doći. Moramo posložiti još neke kockice. Uskoro selimo u novi stan i kad to sve uredimo, idem u kupnju. No, kad tamo sve posložimo, kad se smjestimo, onda dolazi i taj novi korak."

Foto: RTL

Zaljubljeni bivši kandidati RTL-ovog showa blagdane su proveli s obitelji u Puli. "Mojoj obitelji je jako drago, presretni su zbog oboje, sve je super", kaže za RTL.hr Ivo koji je otkrio i da je on upoznao njezinu obitelj te da im se svidio.

"Previše sam zaljubljen u nju, i više nego ikad. Ovo je definitivno posljednja veza, sve bivše su nebitne", zaključio je za RTL.hr.

