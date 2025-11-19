FREEMAIL
OBJAVILA I VIDEO /

Udala se Victoria Memić iz 'Ljubav je na selu'

Udala se Victoria Memić iz 'Ljubav je na selu'
Foto: Rtl

Victoria je na Instagramu objavila video s vjenčanja

19.11.2025.
12:11
Hot.hr
Rtl
Manekenka i prepoznatljivo lice emisije ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Victoria Memić na Instagramu je podijelila vijest da se udala. Na istoimenoj društvenoj mreži objavila je kratki video koji prikazuje ključne trenutke ceremonije u Zagrebu.

U videu objavljenom na Instagramu vidljivo je kako dolazi pred mladoženju, razmjenjuju prstenje i kako uz osmijehe i pogled obilježavaju početak zajedničkog života.

 

Nakon objave krenule su pristizati brojne čestitke pratitelja koji su iskazali podršku i zadovoljstvo njezinom sretnom viješću.

"Čestitam", "Predivni ste", neki su od komentara ispod objave. 

Ljubav Je Na Selu
Udala se Victoria Memić iz 'Ljubav je na selu'