Udala se Victoria Memić iz 'Ljubav je na selu'

Manekenka i prepoznatljivo lice emisije ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Victoria Memić na Instagramu je podijelila vijest da se udala. Na istoimenoj društvenoj mreži objavila je kratki video koji prikazuje ključne trenutke ceremonije u Zagrebu.

U videu objavljenom na Instagramu vidljivo je kako dolazi pred mladoženju, razmjenjuju prstenje i kako uz osmijehe i pogled obilježavaju početak zajedničkog života.

Nakon objave krenule su pristizati brojne čestitke pratitelja koji su iskazali podršku i zadovoljstvo njezinom sretnom viješću.

"Čestitam", "Predivni ste", neki su od komentara ispod objave.

