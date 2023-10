"Ljubav je na selu" gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Radoslav uveo red u kući

Radoslav je stigao kući dok su Ines, Irena i Suzana doručkovale. Imao je jasnu poruku za njih - uživat će u hrani u restoranu, ali u njegovom životu važni su rad, red, disciplina i ljubav. Dok je pričao, nije mogao ne primijetiti nered u kući, što ga je razljutilo.

"Kad sam se vratio iz restorana, imao sam što vidjeti. U kući polunečisto i ostavljeno na stolovima", rekao je.

Najprije je odlučio provjeriti Ireninu sobu. Našao je nered i prigovorio joj da nije složila krevet te ju je pitao je li ona žena i dama. Irena je bila iznenađena i povrijeđena jer nije očekivala takav prigovor od njega.

"Pogodilo me. Viče na svaku sitnicu", rekla je Irena. "Najviše me šokiralo kad sam došao kod Irene jer sam znao da je ona pedantna", požalio se Radoslav. Irena mu je rekla da pregleda i Inesinu i Suzaninu sobu, a on je rekao da će sve pregledati. Opomenuo je i Irenu da cipele nikad ne stoje u spavaćoj sobi. Zatim je išao provjeriti stanje kod Ines nakon čega je ostao razočaran.

"Ovo u mojoj kući ne postoji", istaknuo je. "Ines me počela totalno razočaravati. Neuredna skroz", dodao je.

"Mislim da to manje-više radi da bi mene isprovocirao pa da vidi kako bih ja reagirala na neke stvari", komentirala je Ines. Farmer je od nje tražio da posloži odjeću u ormar i iznese cipele u hodnik. "Ja se znam prilagoditi muškarcu kad hoću", istaknula je Ines. Radoslav je damama rekao da trebaju očistiti kuću, a one su ga opomenule da je najavio da kod njega neće morati raditi i da će biti kao kraljice. "Jeste kraljice, ali morate očistiti ovaj pod", objasnio je farmer.

Lena poludjela od ljubomore

Burna noć se odvijala kod Ante na imanju, a situacija se zakomplicirala kad je Lena otkrila neke čudne okolnosti. Nakon zabave, Lena je spavala u svojoj sobi, dok je Milena bila zaključana u svojoj sobi, a Klara je imala ključ od svoje sobe. Lena nije znala tko je gdje spavao, što ju je zbunilo.

"Pedeset nijansi sive", našalila se Milena. Također, istaknula je da nije ljubomorna te da razumije što se događa među ljudima. Međutim, Lena je bila vidno ljubomorna na Antu i klaru, što je dovelo do eskalacije situacije. "Nisam ja ljubomorna. Ja znam što su radili. Poznajem tu tematiku. Lijepo je da se ljudi vole i da tijela pašu. Da bujna kosa ide preko muškarčevih grudi, a ti Milena cijedi kavu i sanjaj", dodala je.

"Spavala sam u svom krevetu", istaknula je Klara. Milena je komentirala da je Lena poludjela od ljubomore na Antu i Klaru. "Eksplodirala je pred svima", ispričala je. Situacija je eskalirala kad je Lena toliko izgubila živce od ljubomore da je počela vrištati.

"Ona je valjda toliko izbila sebe iz takta od ljubomore da je ona vrištala i nije se mogla suzdržati. Ona je meni naredila da ostanu vrata zaključana iznutra da ne bi Ante došao", dodala je Milena.

Kod Ivana nikad nije dosadno

Tihana je bila posljednja koja se probudila kod Ivana, a htjela je popiti zeleni čaj, no farmer je imao samo čaj od kamilice. Samanta je to primijetila i komentirala da bi Tihana trebala piti čaj umjesto kave. "Pravi se da je viši rang, netko i nešto pa da ona pije čaj, a ne kafu", komentirala je Samanta.

Tihana je bila znatiželjna kada se Samanta uspjela našminkati ujutro, na što joj je Samanta odgovorila da uvijek treba izgledati besprijekorno. Tihana je na to primijetila kako je Samanta očito koristila trik "večernjeg šminkanja" kako bi se već prije spavanja našminkala i onda se probudila sa šminkom.

"To je ono kad se našminkaš večer prije pa se našminkana digneš", komentirala je Tihana. "Pa ja mislim da Samantino šminkanje ujutro nema smisla. Realno, ako se želiš nekome svidjeti, moraš se pokazati takav kakav jesi. Ti se sigurno ne probudiš sa šminkom", dodala je.

"Neka ona stavlja na sebe što želi, to je njezino lice. Što se mene tiče, mogu joj ja dodati lopatu pa neka još stavlja lopatom", rekao je Ivan. Kasnije, farmer je pitao koje od djevojaka će pripremiti ručak, a Tihana je ponudila da pripremi janjetinu i juhu iz vrećice. Ivan je prihvatio ponudu i pohvalio Tihanu. Međutim, kasnije je izrazio sumnju u njezinu volju.

"Pa i to je nešto", istaknuo je Ivan. "Mislim da je juha iz vrećice prekomplicirana za nju. Mislim da nema neke volje išta napraviti ovdje, osim da leži", kasnije je dodao.

Mijo provozao Katicu motorom

Mijo je odlučio povesti Katicu u vožnju motorom, a primijetio je da se ona malo previše zalijepila za njega tijekom vožnje, dok je njegova zlatna djevojka Brankica spavala.

"Iskoristili smo priliku dok Branka spava", našalio se Mijo. "Bilo je fenomenalno. Ja sam se preporodila. Mislim, od početka me bilo strah, ali mi je rekao da se čvrsto držim i onda je nabio gas i onda smo jurili", istaknula je Katica.

Nakon toga se Katica sama zabavljala, a Brankica je bila s Mijom, grlili su se i ljubili. Brankica je primijetila da Katica želi imati Miju samo za sebe i da želi biti glavna u njegovim pričama, ali to nije uvijek moguće.

Smilji je prerano za Brankov prsten

Branko je odlučio povesti Rivu i Smilju na pecanje. Tijekom vožnje autom, Branko se smjestio na zadnje sjedalo pored Smilje i pokušavao joj dati do znanja da mu se sviđa dodirima i nježnim riječima. Međutim, Smilja je odbijala sve njegove pokušaje.

''Svaki dan pokazujem ljubav prema njoj. Želim ono najviše što može biti između nas dvoje'', priznao je Branko. No, Smilja je istaknula da je još uvijek prerano za bilo kakvu romantiku te da ga tek proučava. Ona je bila oprezna i skeptična prema njegovim naporima.

''Nisam te zavolio ja, zavoljelo te moje srce'', kleo se Branko, dok je Smilja priznala da se u životu naslušala dosta takvih obećanja. ''Sutra idemo kupiti zlatni prsten na ruku… To je moje mišljenje'', nastavio je farmer, dok je Smilja sve odbila.

Riva je zatim upitala Smilju bi li uzela Brankov prsten kad bi joj ponudio, na što je ona rekla da ne bi.

Anita stigla k Stjepanu, on se požalio na golotinju

Stjepan je svoj dan započeo košnjom trave na farmi, a Bahra, Ranka i Blanka su mu odlučile pomoći. U međuvremenu, voditeljica Anita Martinović došla je provjeriti kako su se kandidatkinje snašle na farmi kod Stjepana i jesu li uspjele izvući neku emociju iz njega.

"Morate si ručak zaraditi. Treba nešto", rekao je farmer kandidatkinjama. Malo je to bilo, ono. Hvala bogu, ne jedem puno", istaknula je Blanka. "Čuj, ali ne znam otkad su ti ove grablje? Šest banki kao meni?", pitala je Ranka Stjepana.

"Tu negdje. Ja to čuvam. Ja kad sam se rodio, to su mi onda poklon dali", odgovorio joj je. "Vidi se da obraća pažnju na mene", rekla je Ranka. Anita im se pridružila s tačkama koje su tražili kako bi pokupili travu. "Taman nam još jedan radnik nedostaje", rekao je Stjepan. "Čim se pojavi Anita na bilo čijem imanju, znači da se tu možda već šuška o izbacivanju", komentirala je Bahra dolazak voditeljice.

Anita je pitala kandidatkinje kako im je na farmi, a one su rekle da nije loše te da se dobro slažu i dogovaraju. Istaknule su da među njima nema rivalstva, što je voditeljicu iznenadilo. Primijetila je da je Blanka najtiša među njima, a Blanka joj je rekla da čeka svoj red da se uključi u razgovor. Kasnije je, u šali, komentirala kako Stjepan zapravo traži kućnu pomoćnicu, a ne partnericu za ljubav ili seks. Stjepan je izrazio svoju potrebu za ljubavlju i pažnjom, ali osjeća se zapostavljenim jer ga kandidatkinje ignoriraju. Otkrio je da su se sve one šetale po kući polugole, ali da su gaće ostale skrivene od pogleda.

"Moje gaće Stjepan nije vidio", istaknula je Blanka.

Radoslav zaključao vrata i izbacio djevojke

Radoslav je očekivao da su kandidatkinje, Irena, Ines i Suzana kod kuće, ali kad je stigao, nije ih bilo. Bio je zabrinut jer je odgovoran za njih i nije znao gdje su. Pitali su se gdje bi mogle biti i zašto se nisu javile.

Međutim, dok se Radoslav brinuo, kandidatkinje su se zapravo zabavljale u izlasku u Splitu. Ines je objasnila da su odlučile otići do grada jer im je na farmi postalo dosadno, a nisu imale televiziju ni glazbu. Suzana je dodala da je njena sestrična bila u blizini i došla je po njih. Cure su se malo opustile i zabavile te razgovarale. Irena je istaknula da nisu kontaktirale Radoslava i da je to njihova greška jer su jednostavno zaboravile zbog uzbuđenja oko izlaska u Split. U gradu su uživale i nisu razmišljale o farmeru.

Kad je Radoslav došao kući oko 23 sata, kandidatkinja nije bilo. Osjećao se poniženo i nelagodno zbog situacije. Kada su cure kasno noću došle kući, Ines je imala ključ i pustila ih je unutra. Međutim, Radoslav je odlučio zatvoriti vrata i rekao im da odu vani ugasiti alarm, a zatim ih je zaključao vani. "Za vas je reality 16 .sezone završen. Možete gdje god hoćete, stvari ćete dobiti sutra", rekao im je farmer.

"Ovakvi stresovi meni nisu potrebni u životu", istaknula je Ines u telefonskom razgovoru. "Pretpostavljam da je on mislio da je centar i da je mislio da mi moramo biti isključivo posvećene njemu, od nula do 24", komentirala je Suzana. Nakon razgovora Radoslav je pustio Ines, Irenu i Suzanu u kuću.

Branko se naljutio zbog Smilje

Riva je otkrila da je dobro spavala u usporedbi s prvom noći na farmi, a napravila je kavu koja je Branku bila jako dobra. Međutim, zabunom je uzela njegovu čašu, što je farmera zbunilo. Pitao ju je zašto je čaša prazna, sugerirajući da mu je nešto smetalo.

"Kad smo ustali ujutro, Branko je bio ljut, nije htio s nama pričati i kad smo ga nešto pitale, onako nam je samo odbrusio. Ja sam znala da se on malo na Smilju naljutio", ispričala je Riva.

Branko je otvoreno priznao da ga je povrijedilo što ga Smilja sinoć nije pozdravila prije spavanja i što je otišla spavati rano, već u 22 sata. Smilja je objasnila da ne može dugo ostati budna i da se ne želi nepotrebno zadržavati. Također je komentirala da je Branko čekao da cure odu kako bi mogao koristiti svoj mobitel. Smilja je čak uzela Brankov mobitel i pročitala njegove poruke, primijetivši da prihvaća zahtjeve za prijateljstva na društvenim mrežama i razmjenjuje poruke s drugim ženama. Smilja je odlučila zatvoriti svoje emocije prema Branku kako ne bi bila povrijeđena.

"Kako da se ja sad zaljubim u njega? Ma neću. Jednostavno ću si blokirati osjećaje", pitala se Smilja. Riva je otkrila da Smilja vidjela Brankove poruke u kojima je bilo srca i slično.

"Što da kažem? Ženskaroš", rekla je Smilja. Ona i Branko išli su se okušati u obaranju ruku. On je pobijedio, a pritom je stajao dok je Smilja sjedila.

"Nisam ženskaroš. Ja sam u Smilju zaljubljen. Neću to nikad poreći i mislim da bi to bilo to", ispričao je farmer.

