U popularnom šou 'Ljubav je na selu' koji možete pratiti i putem Voyo platforme 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Branko i Smilja otputovali su na romantično putovanje u Split. Farmer je komentirao da su se dugo nisu vidjeli. "Jedva sam čekao da je vidim i da dođe u Split da konačno budemo zajedno sami da malo popričamo o svemu", rekao je Branko. "Branko uvijek jednako izgleda. Jednako se ponavlja kao i uvijek i nema ništo posebno", istaknula je Smilja.

POGLEDAJTE VIDEO: Smilja na romantičnom putovanju našla kod Branka poruke drugih žena! 'Sad mi lažeš'

Branko ju je poveo u razgledavanje. "Barem se razumije u građevinu ako se ne razumije u romantiku. Barem nešto od njega. Ako je to to što on kaže", našalila se Smilja. Pitala je Branka je li mu nedostajala. "Puno si mi nedostajala", odgovorio je farmer.

Smilja je ispričala da su cijelo vrijeme bili u kontaktu. Branko je pitao Smilju ima li neku tajnu vezu. "Nemam. Ne želim s tobom vezu pa ne želim ni s drugima. Meni je lijepo i samoj", odgovorila je Smilja. Pitala je farmera je li on našao neku ženu. "Ja sam našao jedino tebe", rekao je on.

Smilja je komentirala da Branku stalno mobitel zvoni i poruke mu stižu. On je to porekao, ali je objasnio da se neozbiljno dopisuje s drugim ženama. "Ti si ta s kojom sam u vezi. Nema druge ni treće", istaknuo je. Tada mu je zazvonio mobitel. "Jel se Ružica javlja? Daj mi mobitel", rekla je Smilja. On joj je dao mobitel i rekao da nema što kriti.

Našla je niz poruka na Brankovom mobitelu. "Nemoj lagati. Sad mi lažeš", rekla je. "Kalkulira stalno nešto. Za mene je on teški ženskaroš", dodala je. "One meni pišu na engleskom. Ja ništa ne razumijem", branio se farmer.

"Ženi koja je lijepa ne mogu odoljeti", dodao je.

