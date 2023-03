Najpopularnija farmerica je Nevenka Bekavac, veteranka emisije 'Ljubav je na selu'. Prvo je došla kod farmera Gorana Žige, onda je Ranku Pavloviću Rumenom pozirala kao manekenka, a za Marka Šatovca zaključila je da je 'veći nivo'. Ipak, srce joj je osvojio umirovljeni nosač kovčega Sinjanin Zvone Petričević za kojeg se 2017. godine udala i s kojim ima sina Stjepana (5).

Nju obožavaju mediji, gledatelji i društvene mreže, a njezine zabavne izjave redovito se prepričavaju. Kada se Nevenka nekoliko puta pohvalila kako se između raznih vrsta sportova bavila i manekenstvom, nevjernih Toma nije nedostajalo. Čak ju je i njezin nesuđeni ženik Goran Žigo opisao kao 'teretnu'. Ipak, fotografija iz mladosti pokazuje da je Nevenka bila i te kako zgodna. Osim toga, Nevenka tvrdi da je trenira i košarku.

Da je u njezinom braku sve u redu, dokazale su i fotografije para snimljene prošle godine na velikom koncertu Jole u čast slavodobitnika 307. Sinjske Alke, Frane Ivkovića, a fotografije možete pogledati OVDJE.

Jednom je za RTL otkrila razmišlja li o drugom djetetu. 'Nisam o tome razmišljala. Ne planiram još drugo dijete. Ne znam kako će sve biti, vidjet ćemo u lipnju', istaknula je Neve.

Nevenka je otkrila i da je s 19 godina otišla živjeti u Njemačku, gdje je radila u pizzeriji kao prodavačica. U pizzeriji je radila tri godine, a druge dvije kao prodavačica u kafiću i casinu.

Nevenka voli disko

"Volim izlaziti, a moj idealni izlazak je odlazak u disko i kad sam u pravom društvu, da se mogu opustiti i plesati. U zadnje vrijeme ne izlazim u disko, nego više idem u casino. Nisam više tako mlada kao prije. Ima i u casinu zgodnih muškaraca. Ipak, izgled je maska, bitno je što je u čovjeku", kaže Nevenka.

Neve je ženama ponudila i neke savjete za zavođenje: "Treba staviti štikle, minicu, neka izgleda klasično. Ja sam nosila štikle i do oko 10 centimetara."

O muškarcima i prevari

Priznala je i da bi teško oprostila muškarcu koji bi je prevario u vezi.

"Mogla bih prijeći preko jedne prevare kada bi bila jaka ljubav u pitanju. A i kad netko prevari nekog bolje je da se ne zna, ali bolje je ne varati. Imala sam jednom takvo iskustvo, ali taj muškarac nije znao što hoće u životu. Sad bi se vraćao sad bi ovako, sad onako. Čovjek kojeg sam voljela od rane mladosti, nije me nikad prevario. Nije gledao druge ženske. U danima rane mladosti, u Splitu, njega sam najviše voljela. On još nije oženjen, bavio se boksom. Druge uopće nije gledao i ja to cijenim. Sve žene su lijepe na svoj način. Ja ne mogu uopće vjerovati da sam s njim prekinula s obzirom kakva je to bila ljubav na početku. On se nije nikada oženio, možda me još voli. Sjetim se kako mi je bio vjeran u te dane. On je bio baš romantičan i bio je za izlaske, i za život i za restorane. Samo nije imao uvijek novca. Znao se lijepo ponašati i znao je biti nježan. Iako je boksač, nije u njega bilo neke grubosti. Profinjen je. Voljela bih da se on snašao u boksu malo bolje. Znam ja da bi on htio mene i dalje, ali prošlo je od onda dosta vremena. Možda je sad kasno, ali nikad nije kasno. Možda da se ja njemu vratim, možda bi mogli ostariti zajedno. Nekad je ipak bolje ići novim stazama, jer sve je novo bolje. Kad sam izgubila takvu osobu koju sam voljela sam plakala", priznaje popularna farmerica.