Mijo i njegove kandidatkinje Brankica, Katica i Ksenija doživjeli su neočekivano iznenađenje koje je izazvalo različite reakcije među njima. Mijo je izrazio svoju simpatiju prema Brankici, koja mu je već prirasla srcu. Show "Ljubav je na selu" možete pratiti od srijede do petka u 21.15 sati, a sve epizode dostupne su i na platformi Voyo. Međutim, stigla je pridošlica koja je izazvala još veće iznenađenje - Ruža Pejić, koja je već bila sudionica u nekoliko prethodnih sezona showa "Ljubav je na selu". "Evo, vidim tu ima cura plavih, riđih, možda ti treba jedna crna", rekla je Ruža.

'Andro je za sve desetke'

Ruža je podijelila svoja iskustva s prethodnim farmerima. Prisjetila se svog vremena s farmerom Androm Bogunovićem u osmoj sezoni, ističući kako je Andro bio poseban za nju. S njim je imala pozitivno iskustvo, ocijenivši ga visokim ocjenama.

"Moj Andro, prvi farmer, on je stvarno za desetke. Tamo sam bila s Ines Petrić i sa Sonjom Horvat. Ines je izašla prva, ja druga i ja sam to sve prihvatila normalno. Od svih tih farmera Andro je nekako bio najbliži meni. Bio je dobar i drag", priznala je.

Željko je nije oduševio

Nakon Andra, Ruža se zaljubila u Željka Bilića u desetoj sezoni, iako se njihov odnos nije razvio onako kako je ona željela.

"Dala bi mu peticu, to je moje iskustvo. Nismo se uspjeli složiti i on je za mene previše umišljen. Tamo sam kod njega prva izašla van. Emotivna sam osoba i ako osjetim da je on netko tko nije zainteresiran za mene, onda je to za mene podvučena crta", ispričala je.

S Milanom nije mogla naći zajednički jezik

Posljednji farmer kod kojeg je bila u 14. sezoni bio je Milan Milinković, iako ga je opisala kao "super," nije uspjela pronaći zajednički jezik s njim, naglašavajući da nijedan od tih muškaraca nije odgovarao njezinim fizičkim i emocionalnim preferencijama.

