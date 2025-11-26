FREEMAIL
LJUBAV JE NA SELU /

Radne akcije otkrit će ljubomorne iskrice i prave namjere: 'Mora biti kako ja kažem'

Foto: Rtl

Dok jedni farmeri uživaju u pažnji svojih odabranica, neke od njih će se ozbiljno zapitati, je li suživot s njima uopće moguć?

26.11.2025.
12:10
Hot.hr
Rtl
Nova epizoda emisije ''Ljubav je na selu''  koju prati na RTL-u i platformi Voyo, donosi radne akcije koje će se pretvoriti u prave male testove karaktera, ali i emocija. Od cijepanja drva, pecanja i sadnje cvijeća, dame su imale prilike pokazati što sve znaju.

Dok jedni farmeri uživaju u pažnji svojih odabranica, neke od njih će se ozbiljno zapitati, je li suživot s njima uopće moguć? No ne dijele sve kandidatkinje istu strast prema radu: neke će u vrt stići našminkane i u haljinama, što će izazvati pravu iskru nezadovoljstva.

Foto: Rtl

Ipak, dame tvrde da znaju 'zapeti' kad treba, hoće li to i dokazati? Neki farmeri odlučni su pokazati da na svom terenu oni donose pravila.

Netko će uzeti stvar u svoje ruke...

''Mora biti kako ja kažem“, poručit će svojim damama i razočarati ih tvrdim stavovima. Hoće i mu reći što im sve smeta?

Foto: Rtl

A na jugu Hrvatske jedna će kandidatkinja odlučiti uzeti stvari u svoje ruke i zavesti farmera koji to nije nimalo očekivao. Večer na farmi donosi senzualnu masažu, kao i jednu neočekivanu promjenu imidža.

Nova epizoda ''Ljubav je na selu'' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prvi ples, rezanje torte, hvatanje buketa, a nitko se ne ženi: Hrvati luduju za lažnim svadbama

LJUBAV JE NA SELU /
