Azru zanima koliko Darko zarađuje: 'Nije došla radi ljubavi, ide prva doma'

U novoj epizodi RTL-ove emisije "Ljubav je na selu" gledatelji su ponovno mogli uživati u avanturama natjecatelja, a jedan od istaknutijih trenutaka je prvi spoj Azre i Darka.

Azra je ispričala da joj se Darko na prvu čini strog i vojnički te da mora biti sve po njegovom. Farmer je rekao da je iz mjesta pokraj Vrbovca, no da živi i radi u Nizozemskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zadovoljan sam", istaknuo je.

Azra ga je pitala kako mu je na poslu i kakva je zarada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zarada je nebitna. Ja imam malo drugačiji sistem posla i zarade. To je uopće nebitno", odgovorio je Darko.

Priznao je da mu se nije svidjelo to njezino pitanje.

"Kada me pitala koliko zarađujem, to me jako pogodilo. Znači da ona nije došla radi ljubavi nego radi svog nekakvog interesa. 'Ajde, našla sam nekog tko radi izvan granica Hrvatske.' Taj sam ja", komentirao je Darko.

Foto: RTL

Azra tu nije vidjela problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja nikad nisam pitala muškarca: 'Koliko zarađuješ?', to je tvoje, ali kad nešto tražim, mora se dogovarati, ima da daš", objasnila je.

Darko se pozdravio s Azrom i rekao da se vide gore, a onda je otkrio što misli o njihovom susretu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ide prva doma", istaknuo je.

Novu sezonu "Ljubav je na selu" gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Azra svojim pitanjem uzrujala farmera: 'Ide prva doma'