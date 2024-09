Neve iz 'Ljubav je na selu' o Željku: 'Mislim da nije pokazao pravo lice'

Nevenka Bekavac kandidatkinja je 17.sezone "Ljubav je na selu", koju možete pratiti na RTL-u te platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Odradila je svoj prvi spoj sa Željkom iako nisu razmijenili puno riječi. No, Željko je za RTL.hr prokomentirao kako je Nevenka možda premirna za njega, a sada se oglasila i ona.

"Miran je i on. To je do njega. Muškarac prvi preuzima inicijativu, ako se ja njemu sviđam, on će mene i osvajati. On kao da se stidi. Mislim da nije pokazao pravo lice. Nije to do mene, to je do njega. Kod Žige sam se, primjerice opustila", rekla je Neve za RTL.hr, odlučna da će se zbog muškarca promijeniti samo ako bude iskreno zaljubljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije sam bila življa i drugačija, ali život me nije mazio. Znam da sada trebam biti društvena i aktivnija, ali nije mi bilo lako", rekla je Neve.

Foto: RTL

Izgubila muža prije godinu dana

Njezin je suprug preminuo prije nepunih godinu dana te kaže kako razdoblje s njime nikad neće zaboraviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, svjesna je kako vrijeme leti.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

"Iskreno, za vezu bih pričekala, ali spremna sam za novu ljubav. Vrijeme mi prolazi, ne mogu ga vratiti. Mislim da bi mi bilo bolje da imam partnera", rekla je za RTL.hr.

Kako će se dalje situacija odvijati sa Željkom, tek još treba vidjeti.

Novu sezonu"Ljubav je na selu" gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarna Neve ocjenjivala farmere kod kojih je bila na farmi! Pogađate li tko joj je broj #1?