FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAV JE NA SELU /

Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala'

Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala'
×
Foto: Ljubav Je Na Selu/rtl

U Donjoj Voći kod Roberta – drama na svakom koraku

27.11.2025.
11:41
Hot.hr
Ljubav Je Na Selu/rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u donosi pravu lavinu emocija – od ljubomore i suza do smijeha i adrenalina.

Najstariji farmer Željko organizira druženje s prijateljima, ali umjesto harmonije, njegova potreba da „dominira“ izazvat će negodovanje među damama.

Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala'
Foto: Ljubav Je Na Selu/rtl

 

U Donjoj Voći kod Roberta – drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, farmer pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane, a Robert će u jednom trenutku potpuno izgubiti živce. „Najranije bih sad sjeo u auto i otišao“, poručit će ljutito.

„Ne uklapaš se, spakiraj kofer i lagano pedala“

U Suzi, pak, potpuno druga priča. Ksenija uz jutarnju kavu otkriva detalje sinoćnje masaže, a farmer ima velike planove. Tomislav i Petra u Drežnik Gradu nastavljaju graditi bliskost dok hrane kokoši, a ona je spremna podijeliti iskreno priznanje.

Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala'
Foto: Ljubav Je Na Selu/rtl

U Bilicama Josip E. vodi svoje dame na pravu adrenalinsku avanturu koju će neke jedva dočekati, dok će druge morati skupiti puno hrabrosti kako bi se posve opustile.

A u Dalju, nakon žestoke svađe, jednoj se djevojci smiješi odlazak. Ni ona neće ostati dužna pa će iskreno reći sve što joj je na duši. „Ne uklapaš se, spakiraj kofer i lagano pedala“, poručit će joj farmer.

 

Hoće li svađu ipak uspjeti izgladiti ili više nema povratka, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Što umjesto Vjesnika? Kožarićeva neobična skulptura ili Zagrebu treba još jedan šoping centar?

Ljubav Je Na Selu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBAV JE NA SELU /
Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala'