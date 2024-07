Marijan Cerovac, kojeg je javnost upoznala kroz 13. sezonu 'Ljubav je na selu', preminuo je početkom lipnja ove godine o čemu je izvijestio Story, a tužnu vijest je za RTL.hr potvrdio njegov prijatelj Zvonko Šantalab.

"Prije tri tjedna je sletio za Zagreb. Već je tada bio loše. Odveo sam ga u bolnicu, pozvao sina koji inače živi u SAD-u i u Zagrebu je nastavio liječenje. U međuvremenu je dobio i koronavirus i nažalost, preminuo je prošli tjedan", rekao je Zvonko za RTL.hr.

Zvonko je doznao za njegovo stanje još dok je Marijan bio na Tajlandu i pozvao ga sebi u Zagreb radi liječenja.

"Četiri godine smo prijatelji, zamolio sam ga da bude kod mene u Zagrebu, da ću se ja pobrinuti za njega. No, završio je odmah u bolnici", rekao je.

Inače, Marijan je na Tajlandu živio sa suprugom Patty zbog koje je ondje i preselio te prodao svoju kuću u Buzetu. Ona se sada na društvenim mrežama prisjetila svog pokojnog supruga.

"Uvijek si u mom srcu. Volim te", poručila je uz njihovu zajedničku fotografiju.

Patty je objavila i video s njezinim i Marijanovim zajedničkim fotografijama.

"Najviše te želim zagrliti", poručila je.

Podsjetimo, Marijan je živio na Tajlandu sa suprugom Patty koju je zaprosio i vjenčao se njom pred RTL-ovim kamerama, a ispričao je kako je započela njihova ljubavna priča.

"Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave", ispričao je Marijan za RTL.

Nakon što su se ponovno sreli, Patty je došla na njegovo imanje, ali zbog korone je otputovala na Tajland kako bi bila sa svojom djecom. Ipak, zahvaljujući 'Ljubav je na selu' Patty se vratila u Buzet na Marijanov rođendan. Par se tijekom snimanja 13. sezone showa 2020. godine i vjenčao te im je na svadbi bila voditeljica Anita Martinović.

Marijan je prodao svoju kuću u Buzetu i odselio s Patty na Tajland.

"Patty i ja smo super. Supruga je jako zadovoljna jer sam je vratio kući. Živimo u prekrasnom tajlandskom gradu Nakhon Sawanu. U Hrvatsku se više ne vraćam. Majka mi je umrla pred par mjeseci i ja tamo više nemam nikoga. Ovdje mi je super, hrana je jako jeftina, vrijeme je predivno, a jedini je problem što je u ovo doba godine jako vruće, pa uvijek idemo negdje gdje je klimatizirano. Uvečer gotovo svakoga dana padne malo kiše pa ne moram zalijevat vrt i ruže. Ovdje smo kupili kuću, automobil i dva skutera jer je u gradu puno lakše pronaći parking kada idemo u šoping", rekao je Marijan prošle godine za istarski.hr.

