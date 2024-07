Bivši kandidat 'Ljubav je na selu', čije propuštene trenutke možete pogledati na platformi Voyo, Damir Toplek uskoro se sprema na ljetni odmor na Jadranu, a nakon što su nedavno on i Samanta raskinuli prijateljstvo, traga za osobom koja će mu praviti društvo na odmoru.

"Tražim neku spontanu damu za 14 dana sunčanja na naljepšim plažama na Jadranu. Dobre hrane neće nedostajati, kao ni pića, smijanja, pozitive, izlazaka. Eto, cure, poziv je poslan. Loptica je na tebi, ja sam tu, organizaciju prepusti meni, a na tebi je samo da uživaš i budeš dobro društvo", napisao je Damir na društvenim mrežama.

Foto: Instagram Damir Toplek

Inače, Damirovi putevi su se nedavno razišli sa Samantom, a oboje su progovorili o kraju njihovog prijateljstva. "Razlog našeg prekida je to što je on sebična i nezrela osoba", rekla je Samanta i dodala kako je pročitala njegov intervju za RTL.hr. "Vidjela sam da on u intervjuu spominje kako se nadao da ću se ja njemu ispričati, ali ako se itko treba ispričati i za šta to bi bio samo on", komentirala je Samanta.

"No, on je previše zaglibio u egoizam, nema tu više pomoći oko našeg odnosa, niti ga više želim u svom životu... Pomladila sam se jedno deset godina otkad ga nema za ovo kratko vrijeme. Njemu želim svu sreću... Bilo je i puno lijepih uspomena s njim, ali što je tu je tako je - valjda moralo biti", pojasnila je Samanta. "On neka nastavi tako živjeti kako živi, a ja ću sreću sigurno pronaći s puno boljom osobom", dodala je.

Foto: Samanta Knežević/Instagram Samanta Knežević i Damir Toplek

"Da budem iskren, očekivao sam ovakav odgovor od nje. Samanta kao Samanta i dalje fura svoj stil, klasična obrana i stavljanje sebe ispred mene i svih vas", komentirao je Damir i dodao kako je upravo njezina poruka da je egoista prevršila svaku mjeru.

"Upravo to je bila ta posljednja njena poruka meni, kao grom iz vedra neba – sebičan si i egoista, koja je prelila čašu, a bome i flašu", objasnio je. "Možda su njeni osjećaji bili jači, pa se malo uzrujala i postala nervozna, šteta, a mogli smo i dalje ostati prijatelji za recenzije, putovanja i smijeh, trebala se samo ispričati i javiti, samo to", dodao je.

