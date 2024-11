Illona je trudna? Amra otkrila pikanterije nakon svađe s Ivicom: 'To pokazuje kakva je'

Amra Ahmetović i Ilona Kondić, sudionice showa ''Ljubav je na selu'' koji pratimo dan ranije na platformi Voyo bez reklama. ponovno su se našle u središtu pažnje zbog svojih nesuglasica. Amra je za RTL.hr podijelila svoje viđenje nedavne situacije s Ilonom i sukoba s Ivicom koji je rekao da je Amra spavala s njim.

"Ilona, to što se ponaša tako prema meni i ostalima, to prikazuje kakva je ona. S druge strane ako je trudna, sebi je trudna. Samo sam imala sumnju. Šapnula sam Klari u svojoj sobi. To što je Klara rekla da je trudna, to je na njoj. Ilona ranije nije reagirala negativno na mene. Takva je postala na imanju. Ne znam što se događa s njom", ispričala je.

'Nisam sudjelovala u intimnim odnosima s Ivicom'

Amra nije mogla ne komentirati trenutak kada je Ivica rekao da su njih dvoje imali intimne odnose. Negirala je njegove tvrdnje te je zaključila da bi drugi muškarci imali više poštovanja prema ženi s kojom provode dragocjeno vrijeme.

"Nisam sudjelovala u intimnim odnosima s Ivicom. Ako mi se netko sviđa, prići ću mu na prvu. Ako vidim da nema stav i vrijednosti, ja se povlačim. I u slučaju da je zauzet. A to što se plaši Ilone, Ivane, ne znam zašto. Ne ponaša se kao domaćin od početka. Doveo je odmah prijatelje, a nismo mi njima došle. Ne treba mi stres zbog njega. Drugi muškarci bi imali više poštovanja prema ženi s kojom provode dragocjeno vrijeme", rekla je Amra koja je dodala da ju je Ivica razočarao : "On uvijek spašava svoje du*e, ne gleda pravdu. Ne znam odakle mu takav strah."

Foto: RTL

I dok Ivica govori jedno, Amra ima sasvim drugu priču pa je tako za RTL.hr rekla da je Ivica taj koji je htio spavati s njom, ali ga je ona odbila.

"On se meni izjasnio da bi spavao sa mnom u mojoj sobi. Ja sam to odbila. On je otišao k Iloni u sobu. Ne znam što se točno događalo, što je imao s Ilonom, Ivanom ili Klarom. Pričao je da je sa mnom, a kao u vezi da je s Ilonom od početka. Neću se boriti za njega zbog toga. Htjela sam da Ilona čuje da laže i tako je i bilo. Da bi spavao sa mnom, treba imati dobro tijelo, neke kvalitete, treba to nekako zaslužiti. Nisam ničija igračka. Mogu se ja igrati s njim, ali ne želim", kaže Amra.

Foto: RTL

Novu sezonu''Ljubav je na selu'' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

