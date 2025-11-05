'Sad ću ja njega pod ruku i na ćevape': Prvi spojevi farmera i dama koje znaju što žele

U sinoćnjoj epizodi RTL-ove emisije ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, gledatelji su napokon doznali imena šestorice farmera koji prolaze dalje i dobit će priliku upoznati svoje dame. Josip Đ., Robert, Željko, Tomislav, Dejan i Josip E. sreću nisu skrivali! Prema njima su se već uputile samouvjerene kandidatkinje iz svih krajeva Lijepe Naše i inozemstva koje itekako znaju što žele, a danas se nastavljaju prvi susreti!

''Žrtvovala sam godišnji odmor da bih došla ovdje. Ako sam već žrtvovala, da se bar bućnem, da plivam. Očekujem da naučim roniti, da nabodem neku hobotnicu, ribice, dagnje, muške“, poručit će jedna dama da je zacrtala svoj put u Dalmaciju.

Neki farmeri neće moći doći do riječi, bit će tu i borbe s engleskim jezikom, neugodne tišine i „geografskih“ nesporazuma.

''Malo je sramežljiv, ja sam dominantna“, poručit će jedna razočarana dama.

'Ljubav je na selu': 'Sad ću ja njega pod ruku i na ćevape'

Neke će kandidatkinje prilično okolišati na pitanje o godinama, a jedan farmer bit će posebno šokiran razvojem situacije na prvom spoju: ''Laže! Pisala je u pismu da ima 35, sad kaže da ima 51!“

A dok čekaju svoj red na spoj, simpatične dame zajedno će se jako dobro zabavljati, dijeleći međusobne savjete i svoje taktike zavođenja, ali i komentirajući konkurenciju: ''Vidi je! Ona će ga smotati, nijedna mu tako nije trčala kao ona!''

''Sad ću ja njega pod ruku i na ćevape!'', neki će imati provjerenu taktiku.

No bit će tu i prvih iskrica pa će jedan očarani farmer iskreno priznati: ''Nije mi bilo do priče, samo sam je želio zagrliti. Toliko je vedra i privlačna!''

Tko misli da ljubav ide kroz želudac, a tko već ima svoju favoritkinju, pokazat će nova epizoda ''Ljubav je na selu'' – večeras od 21.20 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

