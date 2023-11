Novi dan na farmi u popularnom šou 'Ljubav je na selu' koji možete pratiti i putem platforme Voyo, za Victoriju je započeo bolno. Prilikom ulaska na brod doživjela je nezgodu te je morala na hitnu zbog ozlijede na nožnom prstu.

''The show must go on'', poručila je nakon zahvata.

Pred Ivanovim curama bio je finalni dan jer njihov farmer jednu mora odabrati za odlazak na romantično putovanje.

''Ne pakira mi se, ja bih ostala'', poručila je Vesna pa zaključila da njezina suparnica Samanta nikako nije spremna za ozbiljnu vezu: ''Ja ne znam što mu ona može ponuditi!''

''Mislim da Ivanu ipak treba nešto mlađe i slađe'', rekla je Samanta.

Vesna ju je optužila da je lijena i neuredna te joj zamjerila što je po cijele dane na mobitelu, a došla je u show pronaći ljubav.

Stjepan je u šetnju poveo Bahru, a tema njihova razgovora bili su ni više ni manje nego izvanzemaljci.

''Ja mislim da zemaljci najbolje vode ljubav'', opisala je Bahra u svom stilu.

''Doveo sam te da porazgovaramo, što ti misliš o meni?'' zanimalo je farmera.

''Bit ću ti najiskrenija... Moj stajling prema tebi je da si me se jako dojmio kao draga osoba i čovjek. Svrstavam te u jednog dragog prijatelja'', odgovorila je da misli kako između njih neće biti ništa više od prijateljstva.

Miroslav je svoje dame poveo u vrt kako bi zalile njegove rajčice, no njihova zainteresiranost malo ga je naljutila pa ih je brzo napustio. Dragana je zaključila kako je sigurno ljut na Jasminu jer je i njegovom bratu pokušala nametnuti svoje mišljenje kako je Gabi premlada za Miroslava.

''I on je dosta nezreo. Njemu zapravo treba žena koja će mu biti rob, a ti si idealan materijal, ti nemaš svoje ja'', Jasmina je poručila Gabi.

''On traži životnu suputnicu koja će mu biti podrška u svemu'', Gabi je odgovorila.

Miroslav je kasnije svoje dame odveo na bazen, no on je sve vrijeme samo posvećivao Gabi.

''Gabrijela je djelovala kao da je zvijezda dana... Misli da svi gledaju u nju, da je sada glavna'', Jasmina je opet 'podbola' konkurenciju.

Branko je ispunio Smiljinu želju i na romantično putovanje je poveo u Split.

''Jedva sam čekao da je vidim da konačno budemo sami, da porazgovaramo o svemu'', svoje emocije farmer nije mogao sakriti.

''Branko uvijek jednako izgleda i jednako se ponavlja kao i uvijek'', nije bila toliko euforična njegova odabranica, priznavši da joj je stalno piše poruke preko društvenih mreža.

''Nije prošao nijedan dan da joj nisam napisao dobro jutro i da joj nisam poželio laku noć'', poručio je ponosno farmer, ''Ti si ta s kojom sam ja u vezi. Jasno sam zaljubljen, više me na svijetu ne zanima nitko''.

''Javlja li se Ružica?'' Smilja je pitala kad je Branku zazvonio mobitel, a on joj ga je dao kako bi slobodno provjerila tko je i još joj jednom dokazao da njegovo srce kuca samo za nju.

''Pet, šest, sve neke strankinje. On govori da sam ja njegova božica i broj jedan, ali to su samo priče. Kalkulira stalno nešto, za mene je on teški ženskaroš''.

''One meni pišu na engleskom, ja ne razumijem'', branio se farmer, ''Ja sam takav, ženi koja je lijepa ja ne mogu odoljeti''.

Radoslav i Irena uživali su za to vrijeme na svom putovanju u Osijeku, no više ih je zanimala povijest grada od romantičnih razgovora.

Na Jožefovoj farmi Azra je prigovorila Amri da nije dosad nijednom skuhala kavu i pripremila im doručak. Amra je odlučila podbadati Mariju pa je govorila da ne zna ništa raditi po kući jer je još mlada, a nije trebalo dugo da se konkurencija pobuni i naživcira.

''Kad se ona na mene onako izdere, ja moram malo da potpalim vatru'', zadovoljno je komentirala Amra, a zatim su se svi zajedno bacili na pranje tepiha.

''Zadovoljan sam kako je opran samo jedan tepih. Na njemu ću se večeras malo maziti'', poručio je farmer pa za pobjednicu proglasio Azru.

Ivan je odlučio svaku svoju kandidatkinju povesti na posljednji razgovor kako bi mu neka od njih barem malo olakšala konačnu odluku.

Prva je na redu bila Vesna, koja je sa sobom ponijela grožđe kako bi ga hranila.

''Ona je preuporna za mene, ona grebe'', poručio je farmer, no ipak pristao na tu njezinu ideju.

''Nudim ti iskrenost, povjerenje, iskrenu ljubav. Nisam osoba koja će spavati do podne, šminkati se'', poručila je Vesna pa iskoristila još jednu priliku da istakne sve Samantine mane.

''Vesna bi u moj život donijela da mi je doma čisto i skuhano'', zaključio je farmer.

Ante je odlučio još malo porazgovarati nasamo s Milenom, koja je još jednom ponovila kako joj je njihov odnos jako zbunjujuć i Antu nikako ne može pročitati jer ne pokazuje emocije.

''Znam dokle si me pustio u svoj život. Ja ću sve to obući na sebe i krenuti put doma. Taj neki galeb, Ante, ostavit ću ga tu i bit ću sretna'', kazala mu je.

''Ona je to malo preozbiljno shvatila. Sve to u meni ne stvara neku pobudu, nego me samo guši'', Ante je komentirao.

Miroslav je cure odlučio povesti na jahanje, a Jasmina i Dragana odlučile su cijelu vožnju šutjeti.

''Želimo ih testirati. Čini nam se da se došaptavaju, da Gabrijela neke stvari dozna i prije od nas dvije'', Jasmina je otkrila taktiku.

''Odmor za uši! Ali bila je jako napeta situacija, jako neprimjereno i nekulturno'', Gabi je smatrala.

Miroslav i ona kasnije su se odvojili kako bi porazgovarali nasamo, a farmer joj je priznao kako su tenzije počele otkako je ona došla.

Farmer Mijo spreman je još jednu svoju damu poslati kući, a za svaku je imao samo pohvale.

''Ružo, nismo imali baš puno vremena da se upoznamo...'' kazao je Mijo pa je poslao kući.

''Ostala sam dosta iznenađena, mislila sam da će Ksenija ići'', poručila je Ruža, no bila je zahvalna na ovom iskustvu.

''Osobno mi Ruža neće faliti'', Ksenija je poručila.

A što donosi novi dan na farmama, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.

