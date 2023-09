U novoj epizodi showa "Ljubav je na selu", Mijo je došao na spoj sa svojom zlatnom djevojkom Brankicom kojoj je zasmetalo kada ju je Mijo pitao za godine. Otkrila mu je da se boji voziti na motoru, prenosi RTL.hr koji predstavlja Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Mijo i njegova zlatna djevojka kliknuli

"Imam mali strah. Ne znam bih li baš sjela na motor", rekla je.

Brankica je priznala da se prijavila za njega zbog očiju i osmijeha.

"On se meni sviđa kao muškarac i to je to. Ako mu uspijem tu bradu srediti, još bolje", rekla je, a Mijo nije skrivao svoje oduševljenje kad je ugledao Brankicu.

