SJEĆATE SE NJE? / Marijana je bila u dvije sezone 'Ljubavi na selu', a sada se pohvalila da glumi uz svjetske zvijezde

Marijana Vukelić sudjelovala je u dvije sezone popularnog RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", no svoju srodnu dušu nije pronašla. Ona se potom okrenula glumačkoj karijeri, a na društvenim mrežama se pohvalila svojim uspjehom. Ona je, naime, u Zagrebu prije nekoliko godina snimala seriju "Protuudar", no pošto je potpisala ugovor o tajnosti, to je tek sada otkrila. Marijana je glumila uz Varadau Sethu i Alin Sumarwata, a za RTL je ustupila nekoliko snimki sa seta.