Marinu Šantor gledatelji pamte po sudjelovanju u dvije sezone "Ljubav je na selu" i u showu "Pet spojeva tjedno". Bila je kod farmera Hrvoja Špoljarca, no ljubav se nije rodila. Imala je vrlo burnu prošlost, o kojoj se nije ustručavala govoriti. Provela je 11 mjeseci u zatvoru gdje je navršila 19 godina.

"U to sam vrijeme hodala sa svojom prvom ljubavi i on se bavio svakojakim stvarima, ta cijela ekipa je bila kvartovska. Moj bivši dečko i pokojni prijatelj su organizirali pljačkice. No, dogodila se pljačka casina gdje smo mi redovito odlazili na kave. Moj bivši i prijatelj bavili su se sitnim kriminalom i kada su bili uhvaćeni, kako policija mjesecima nije mogla riješiti slučaj casina, mi smo završili u policijskoj postaji. I tako sam i ja završila u istražnom postupku. Bila sam prvo na informativnom razgovoru nakon kojeg sam mislila da ću se vratiti kući, no to se nije dogodilo. Završila sam u zatvoru s 18 godina gdje sam provela 11 mjeseci. 19-ti rođendan sam tamo navršila. Imali smo 13 svjedoka, nijedna osoba me nije prepoznala jer je opis bio da je djevojka kratke plave kose, niskog rasta, no svejedno, svoje sam nepravedno odslužila", ispričala je Marina ranije za RTL.hr.

U teškom periodu joj je najviše pomogla vjera.

"Vjera mi je jako bitna, prije sam uvijek tragala za znanstvenim pokrićem, no u posljednjih nekoliko godina sam imala zaista težak period i u meni se nešto počelo buditi. Rođena sam u kršćanskoj obitelji i bila sam jedina koja je odlutala", rekla je.

Rođenje sina Aleksandra ju je promijenilo na bolje. Iako s ocem djeteta nije bila u kontaktu, sada se i on uključio u odgoj.

"Trudnoću sam prošla sama, kao i rođenje, on nije bio prisutan, ali sada je sve super. Obožavaju se i uključen je odgoju", ispričala je.

Marina se tijekom godina nije puno promijenila. Vjerna je dugoj crnoj kosi, a voli se i dotjerati. Na društvenoj mreži često dijeli kulinarske specijalitete.

