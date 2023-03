Zagrepčanka Marina Šantor (34) jedna je od kandidatkinja u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' koja je nedavno došla na Hrvojevu farmu. Marina je po struci ekonomistica. Svoje slobodno vrijeme provodi sa sinom, prijateljima, uz knjigu i u teretani. Kaže za sebe da je jako komunikativna, dominantna, vrijedna i lojalna, ali i ponekad lakovjerna. Voljela bi pronaći muškarca koji zna što želi u životu, staložen je i do deset godina mlađi ili stariji od nje.

Zanimljivo, Marini ovo nije prvi puta da sudjeluje u RTL-ovim showovima. Bila je u Ljubav je na selu prije 10 godina, ali i u RTL-ovom Showu 'Pet spojeva tjedno'. No, svaki puta kada se pojavi u jednom od njih, u medijima vrlo često ispliva jedan podatak iz njezine prošlosti s kojim se ona ne ponosi. Naime, Marina je 2007. godine, kada je imala tek napunjenih 18 godina, osuđena na tri godine uvjetno zbog zbog tri razbojništva i pomaganja počiniteljima kaznenog djela pljačke, a provela je i dio vremena u pritvoru. RTL je u Marininom slučaju bio vrlo jasan: 'Produkcija showa bila je upoznata s prošlošću kandidatkinje Marine Šantor, no smatramo kako je za svoja kaznena djela odgovarala odsluživši dobivenu uvjetnu kaznu te se prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, ima pravo smatrati osobom koja nije počinila kazneno djelo'.

Marinina brojna sudjelovanja u RTL-ovim showovima, njezin privatan život, ali i njezina prošlost bili su povod zbog kojeg smo ju zatražili za razgovor, na koji je ona pristala.

NET.HR: Volite RTL-ove showove, tomu u prilog ide i sudjelovanje u ovogodišnjoj sezoni 'Ljubavi je na selu'. Kako to da ste se prijavili i zašto baš Hrvoje?

'Volim RTL-ove showove, sudjelovala sam prije 10 godina u Ljubav je na selu zajedno sa sestrom, međutim, tada se nismo prijavile mi same, prijavila nas je majka, urnebesna je to priča, ha-ha, ali ovog puta sam se prijavila sama. Zašto Hrvoje? Činio mi se kao OK tip, najviše me privuklo to što se bavi konjima, a osoba koja radi sa životinjama u sebi nosi puno ljubavi.'

NET.HR: Što mislite o svojim protukandidatkinjama, Dragani i Suzani? Što biste im poručili?

'Sviđa mi se Draganin čvrsti stav, općenito volim ljude sa čvrstim stavom i karakterom, a imam osjećaj da je upravo takva. Suzana mi se nije dopala na prvu i iz iskustva znam da tko mi se ne dopadne na prvu, ne može ni na drugu, treću…'

NET.HR:Otkako ste stigli na Hrvojevu farmu, u medijima su počele kružiti priče da ste imali problema sa zakonom. Kako to komentirate i koja je vaša strana priče?

'Nije nikakva tajna da sam imala problema sa zakonom, bilo je to 2006 godine. Ne ponosim se time i definitivno mi nije na čast. Bila sam spremna na sve ružne komentare jer nikada nisam dobila priliku ispričati svoju priču, što se uistinu dogodilo i na koji način. Ono što mogu reći je da me taj događaj u životu u velikoj mjeri oblikovao upravo u osobu koja sam danas i bez obzira što je bilo iznimno bolno iskustvo ne bih ga mijenjala jer me učvrstilo kao osobu. Naučilo me koje su prave životne vrijednosti. Godinama svjedočim o tome mladima i drago mi je što im mogu reći neke stvari iz prve ruke. Drago mi je što su me mnogi poslušali i što sam jednim dijelom uspjela promijeniti tijek njihovog mladog života. O svemu tome možemo jednom drugom prilikom, jer je priča jako, jako duga.

Ali za kraj ovog pitanja jedna poruka mladima: Nije fora družiti se sa mangupima, nije fora izigravati mangupa, a najmanje je fora kada zbog toga svega završiš u zatvoru. Razmislite prije svakog koraka je li vam to uistinu treba i pokušajte zamisliti sve osobe koje biste povrijedili kada biste završili u zatvoru. Mislite na roditelje, na obitelj i na sebe same, ostanite na pravom putu, e to je fora!'

NET.HR: Jednom ste prilikom rekli da niste u dobrim odnosima s ocem svoga sina te da ste morali sami prolaziti kroz trudnoću. Kako se sada osjećate kada se prisjetite toga razdoblja? Što vam je tada ipak bilo najteže?

'Istina je da jedno vrijeme otac mog sina i ja nismo bili u najboljim odnosima. Naša veza je završila za vrijeme trudnoce, ali prošlost pripada prošlosti. Danas smo u odličnim odnosima i zajedno odgajamo sina. Obožavaju jedan drugoga i pravi je blagoslov vidjeti ih zajedno u igri. Oboje imamo jedan zajednički cilj, a to je da nam sin raste uz oba roditelja i obje obitelji i da u odgoju damo sve od sebe, što i činimo.'

NET.HR: Sudjelovali ste u Ljubav je na selu 2013. i to sa sestrom. U kakvim ste odnosima danas sa sestrom? Je li između vas ikada bilo tenzija što se tiče frajera i ljubavnih veza?

'Sudjelovale smo zajedno 2013. u Ljubav je na selu i bilo je urnebesno iskustvo koje se i dan-danas prepričava. U odličnim smo odnosima, sestre i najbolje prijateljice, oduvijek bile i ostale.

Nemamo isti ukus pa nismo nikada imale problema po tom pitanju hahahahha!'

NET.HR:Osim Ljubav je na selu, sudjelovali ste i u showu Pet spojeva tjedno. Odakle dolazi motivacija da se prijavljujete u emisije u kojima tražite onog pravog?

'Ljubav i nada su motivacija.'

NET.HR:Lijepa ste i zgodna žena, je li u današnjem svijetu teško pronaći dobrog muškarca, ali i budućeg roditelja vašem sinu?

'Dosta je teško u današnje vrijeme pronaći pravu osobu, ali nisam opterećena da bas moram imati nekoga pod svaku cijenu, bilo bi tužno da sam s nekim samo eto tako. Kako je slavna Cher jednom prilikom rekla; "Muškarac mi ne treba da bih mogla živjeti." Ali ono što ljubav mora biti je to da prava ljubav mora biti nesebična i bezuvjetna, a danas se puno očekuje, a malo se daje zauzvrat.

Vidjet ćemo hoće li onaj pravi ikada doći jer kako je krenulo vjenčanicu cu obući jedino ako odem u Brak Na Prvu. hahahahahhaha!!!!'