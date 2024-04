Ksenija Menkovska bila je jedna od kandidatkinja 16. sezone ''Ljubav je na selu'' koju smo pratili na RTL-u, a čije su propuštene epizode dostupne na Voyu.

Boravila je na imanju Mije Bošnjaka. Nakon emisije se između dva kandidata nije rodila ljubav, ali su ipak ostali prijatelji.

Ksenija se sada na društvenim mrežama u emotivnoj objavi prisjetila svoje prve i najveće ljubavi, a riječ je o njezinom pokojnom suprugu Vinku.

''Pomirio si se taj dan sa sudbinom, a oprostio od nas svih… E moj Vine… Fališ'', pisalo je u opisu fotografije koju je objavila na Facebooku, a u njezinoj je objavi vidljivo da je u pitanju uspomena od prije osam godina.

Spojila ih je glazba

Inače, Ksenija je ranije za RTL.hr progovorila o svom pokojnom suprugu Vinku.

''Imam tu jednu pjesmu koja je pratila i Vinka i mene na jednom mom natjecanju prije no što sam se počela profesionalno baviti pjevanjem. Jedna pjesma je obilježila naš život od prvog trenutka… Ta pjesma nekome ne znači ništa, no meni znači i Vinku je značila sve'', rekla je tada Ksenija za RTL.hr. i dodala:

''Uvijek mi je govorio da tu pjesmu snimim na svoj način'', dodala je i otkrila kako nikada nije imala priliku za to. No, rekla je kako će tu pjesmu morati snimiti prije no što ode. ''Ta pjesma će, uz naše četvero djece i unuke, obilježiti našu priču'', rekla je Ksenija.

Otkrila je i kako su se ona i suprug upoznali.

''Ja sam pjevala. Imala sam jedan nastup s mojim orkestrom. I Vinko je bio tamo sa svojim šefom i mene je to zaintrigiralo, prišla sam mu jer nisam imala s kim plesati…'', ispričala je tada.

