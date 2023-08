Klara Perko postala je poznata nakon sudjelovanja u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", a sada se odlučila okušati i u emisiji "Ljubav je na selu". Kako se je snašla i je li našla ljubav svog života moći ćete vidjeti ove jeseni na RTL-u i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo kako se udvaralo nekad, a kako sada. Kako pronaći ljubav?

Lijepa Klara je za RTL.hr otkrila što voli kod muškarca i kakav je za nju savršeni muškarac.

"Nije da nijedan nije našao put do mog srca… Našli su, ali nisu ondje uspjeli ostati. Za neke od njih sam i ja sama kriva. Jednom kad sam mogla imati sve u životu, nisam bila spremna, drugi put sam se možda zaljubila u krivog. Tako je to u životu. Ukratko, moj savršeni muškarac je lojalan, čist i iskren. Ima stav i veliku ljubav u sebi. I miriše na dobar parfem. Govori mi i daje do znanja da sam za njega cijeli svijet", ispričala je.

Klara je Njemica hrvatskog porijekla te živi u Njemačkoj, a otkrila je da bi se zbog ljubavi možda preselila u Hrvatsku.

Nikad ne bi mogla čistiti štalu

"Nikad ne reci nikad, ali neću tako lako na selo! Oduvijek imam cilj kupiti dva stana – jedan u Hrvatskoj i jedan u Njemačkoj. Možda moj budući farmer ima kuću u Hrvatskoj pa meni preostane kupiti samo taj jedan stan u Njemačkoj, ha-ha", kazala je.

Klara tvrdi da na farmi nikad ne bi mogla čistiti štalu. Sudjelovanje u "Gospodinu Savršenom" joj je, kaže, jedno top iskustvo kojeg se uvijek rado sjeti.

Klara je poprilično popularna na Instagramu, a na pitanje "Javljaju li vam se muškarci?", odgovorila je: "Muškarci mi se stalno javljaju, ali ne odgovaram!".

Plavokosa ljepotica otkrila je i koji su joj najsmješniji uleti muškaraca. "Pomislio sam da je tvoj otac gangster – da je ukrao zvijezde i stavio ih u tvoje oči", kazala je.

Show "Ljubav je na selu" ne propustite pogledati na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, bez reklama.