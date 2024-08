Kandidatkinja 16. sezone "Ljubav je na selu" Klara Perko za RTL.hr je progovorila o svom ljubavnom životu i otkrila kako provodi ljeto.

''Trenutno sam kod svojih roditelja, blizu Šibenika. Uskoro idem na veliku svadbu u Zadru'', rekla je.

Klara je prekinula ljubavnu vezu, no i dalje je u kontaktu s bivšim dečkom.

''Imala sam dečka, no više ga nemam. Naime, bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija… Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio'', ispričala je.

''On mi puno toga još duguje zbog potrošenog vremena na njega. Pala sam na njegov izgled i novac pa mi je ovo što se dogodilo očito karma. Bilo bi fer da je odmah rekao kako stvari stoje'', dodala je.

Foto: instagram Klara Perko

Klara tvrdi da je u njenim godinama teško pronaći partnera.

"Slobodna sam, no uvijek imam nekoga s kime mogu otići na večeru ili imati neku avanturu, ali ozbiljne veze nema na vidiku", zaključila je.

