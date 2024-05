U prvoj epizodi 17. sezone omiljenog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', koju možete pogledati na Voyu, farmeri su se predstavili potencijalnim kandidatkinjama koje će, ukoliko im se svidi ono što neki od njih ima za ponuditi, otići živjeti neko vrijeme na njegovo imanje.

Jedan od onih koji je ispričao svoje želje i otkrio što traži u ljubavi je Ivo Obreza, ponavljač istoga showa koji je u 11. internacionalnoj sezoni ljubav tražio kod Čileanke Darinke Ljubice Goravice Green s kojom je na kraju sezone otputovao na romantično putovanje, no ipak su odlučili kako nisu jedno za drugo.

Veseli Puljanin, koji se nikada nije ženio ni imao djecu, sada je voditeljici Aniti Martinović otkrio da mu nije važno ostvariti se u roditeljskoj ulozi, nego da pronađe ženu za vezu.

Djevojkama priprema razna iznenađenja

Dok su razgovarali o ljubavi kakvu farmer traži, Ivo i voditeljica Anita zajedno su pecali pa je otkrio hoće li i djevojke, kada dođu na njegovo imanje, voditi na pecanje.

Foto: RTL Anita i Ivo Obreza

"Ne samo to. Vodit ću ih na pecanje i na jedan otočić nedaleko odavde. Taj otok je inače poznat kao Fratarski otok. Prvo ću ih voditi na pecanje, a onda ćemo tamo imati roštilj. Tamo ćemo prespavati u šatoru. Teška romantika. Mislim da će im se jako sviđati", ispričao je Ivo.

Ivo je istaknuo i da je izuzetno romantičan te da je svakakva iznenađenja znao prirediti bivšim djevojkama.

Foto: RTL Anita i Ivo Obreza

"Ja se nadam da će te dame koje će ti pisati prepoznati onu pravu, istinsku vrijednost u tebi, da te i one na kraju krajeva podsjete kako se to radi", rekla je Anita farmeru pa ga pitala kako to da nije do sada pronašao onu pravu.

"Valjda nisam te sreće. Nadam se da će mi se ovog puta sreća osmjehnuti i da ću naći pravu. Nadam se", rekao je Ivo. Otkrio je da li je u njegovom životu bilo velikih ljubavi. "Bila je jedna velika ljubav. Trajala je tri godine, ali nažalost, dugo vremena sam sam", ispričao je Ivo koji smatra da je vrijeme za nešto novo - novi početak.

"Bitno je samo da je vjerna i iskrena", zaključio je.

