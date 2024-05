U srijedu na RTL-u od 21:15 sati gledatelji će upoznati novih 11 farmera 17. sezone najdugovječnijeg reality showa u Hrvatskoj - "Ljubav je na selu".

Među onima usamljenima, ali i odvažnima, koji će pred kamerama pokušati pronaći svoju srodnu dušu, naći će se i Puljanin Ivo Obreza, kojeg je javnost već ranije upoznala kao kandidata 11. internacionalne sezone istog showa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U toj sezoni, kandidati su putovali izvan granica Lijepe Naše, a natjecatelje i natjecateljice ugostili su farmeri i farmerice hrvatskih korijena koji žive u dijaspori.

Ivo je tako zbog "Ljubavi na selu" putovao sve do Čilea, u grad Iquique kod farmerice Darinke Ljubice Goravice Green s kojom je na kraju sezone otputovao na romantično putovanje, no ipak su odlučili kako nisu jedno za drugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, za propuštenom prilikom Ivo ne žali, a u novoj sezoni optimističan je u pogledu toga da pronađe pravu osobu za sebe. Iskustva u showu prisjeća se s osmijehom na licu, a priznaje kako je sve bilo neočekivano i pomalo 'šokantno'.

"Iskreno, nisam uopće to očekivao... Prvo kad me Marijana Batinić prozvala da sam odabran za Darinkinog 'zlatnog dečka' – to je bio prvi šok. Onda me odabrala Darinka da idem s njom u Čile, to je bio drugi šok. I treći šok je bio kad je između nas trojice odabrala kandidata koji će ići s njom na romantično putovanje, opet ja! Potpuno za mene neočekivano! Sve u svemu, bilo je zanimljivo, slagali smo se svi, ekipa je bila stvarno dobra", otkrio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dalje je u kontaktu s Darinkom, povremeno se čuju, a u 17. sezonu vraća se kao farmer.

"Htio sam malo promijeniti uloge, da ja malo biram. Da ja budem farmer i odaberem kandidatkinju. I naravno, ako se dogode neke iskrice, da nađem i ljubav. Nadam se da će mi se ovaj put sreća osmjehnuti. Došao je trenutak za početak nove veze", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Simpatični Puljanin radi kao zaštitar, u svoje slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, ići u ribolov ili brinuti o svom polju lavande. Iza njega su četiri veze, od kojih je jedna zamalo završila i prosidbom.

Nije mu bitno kako djevojka izgleda, samo da ga prihvaća takvog kakav jest i da je iskrena prema njemu, a kod buduće partnerice nikad ne bi tolerirao nevjeru i neiskrenost. Za sebe kaže da je humorističan, druželjubiv i voli sklapati nova prijateljstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A što će još Ivo otkriti o sebi, kako izgleda njegova farma i kakve djevojke mu dolaze u obzir, ne propustite pogledati u srijedu od 21:15 u novoj sezoni "Ljubav je na selu".

A sve usamljene dame svih generacija željne zabave, životnih promjena, novih iskustava te seoskih avantura na zagorskim bregima, slavonskim ravnicama ili pak u dalmatinskim maslinicima već sada se mogu prijaviti za sudjelovanje u showu i pisati omiljenom farmeru na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o 'Ljubav je na selu'