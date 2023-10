Ivan Detković je nedavno komentirao situaciju s Gabrijelom Jurajom, koja je bila jedna od natjecateljica u emisiji "Ljubav na selu". Situacija se zakomplicirala nakon što je Ivan optužio Gabrijelu da je bila u vezi s njegovim prijateljem, što je ona potvrdila, a kasnije je porekla u intervjuu. Ivan se osvrnuo na ovu kontroverzu i iznio svoju stranu priče. Šou "Ljubav je na selu" gledajte na platformi Voyo!

'Samo koristi izgovor'

"Gabi je bila s dvojicom mojih prijatelja, ne jednim", rekao je Ivan za RTL.hr.

Osvrnuo se na Gabrijeline optužbe da je za sve kriv jer joj nije posvećivao dovoljno pažnje, fokusirajući se više na drugu natjecateljicu, Samantu.

"Pa to je ona sad morala naći neki izgovor. Rekao sam da nisam baš bio prema njoj kao prema Samanti, ali naravno da mora imati neki izgovor. Meni je ona ovako ok. Ona je svjesna da je to napravila, ona će to napraviti opet ako uhvati priliku", ispričao je Ivan.

'Ona laže'

Na Gabrijeline tvrdnje da joj je obećavao da će joj naći nekoga, Ivan je odgovorio da to nije istina.

"Nisam to rekao. To ona laže. Ona je meni stvarno bila super. I onda ona to napravi i to baš s ovim jednim dečkom iz nogometnog kluba koji sad više ne dolazi k meni igrati ni ništa. A ovaj drugi, to ona zna što je napravila", rekao je farmer.

Vesna i on nisu imali ništa

Ivan tvrdi da nije bio ljubomoran na prijatelja i Gabrijelu zbog njihova odnosa, već mu je bilo žao što je Gabrijela došla zbog njega, a otišla s njegovim prijateljem.

Gabrijela je ispričala kako je Ivan spavao s Vesnom još na upoznavanju, a on je demantirao tu tvrdnju.

"Nismo mi ništa imali. Samo sam ležao u krevetu pokraj nje jer su svi hrkali i to je to, ali to je bilo na upoznavanju, to nije bilo da netko dođe k meni i onda radi to što radi. Ako si došla radi mene, onda si to trebala ispoštovati. Ili je mogla reći kad je došla ujutro, napravila sam to, to i to", rekao je.

Ivan se osvrnuo i na Tihanu, drugu natjecateljicu koja je napustila emisiju. Iako mu je bilo žao što je otišla, cijenio je njen karakter jer je bila direktna i otvorena, a morala je otići zbog poslovnih obaveza.

