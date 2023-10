Gabrijela Juraja je otkrila detalje o svom odnosu s farmerom Ivanom, prokomentirala je njegovu odluku da je izbaci s imanja te se osvrnula i na zahlađenje odnosa sa Samantom i prijateljstvo s Tihanom. Show "Ljubav je na selu" gledajte na platformi Voyo!

'Zbližili smo se'

Gabrijela je ispričala kako je upoznala Miroslava Dekalića na utakmici, gdje su se slučajno sreli.

"Taj dan smo bili na utakmici i nakon toga smo sjedile s Ivanom i igračima i tamo sam vidjela dečka s kojim sam se dopisivala preko Instagrama prije nekih pet, šest mjeseci. Počeli smo pričati, zezati se i nakon toga smo otišli u kafić svi skupa. Nakon toga smo otišli k Ivanu doma i kako smo on i ja razgovarali i zbližili se, Ivan je nekoliko puta vikao na nas jer više nije bio u centru pozornosti. Kad se četvrti put izvikao na nas, rekao je: 'Nećete biti tu'. Mi smo rekli: 'Pa dobro, nećemo', dignuli smo se i otišli. To je bilo oko jedan, dva ujutro. Vratila sam se oko pola šest u Ivanovu kuću", ispričala je Gabrijela za RTL.hr.

Nije bilo ništa s Ivanovim prijateljem

Gabrijela je demantirala tvrdnje da je spavala s Ivanovim prijateljem i istaknula da joj Ivan nije pružio pažnju tijekom njezinog boravka na farmi, a Vesna je bila ta koja ga je stalno pokušavala osvojiti.

"Sva ta situacija kod Ivana. Nije mi dao nikakvu pažnju, a Vesna je stalno skakala po njemu. Njegovi su je prijatelji nazvali bakom i ona je bila uvrijeđena. Potvrdila sam priču koju su započeli svi. Nije ništa bilo s njegovim prijateljem. Vesna je opet htjela završiti s Ivanom u krevetu. Žao mi je ako sam povrijedila Ivana. Govorio mi je od početka da će mi naći nekoga", rekla je.

Vesna joj je prigovarala

Kada se vratila kući, prisjetila se kako ju je Vesna dočekala s kamerom i počela joj je držati moralne prodike. "A ona je već tamo na prvom partyju spavala s Ivanom, bili su zajedno u krevetu. Ona je i sama priznala da su ondje imali odnos, a ona meni drži moralne prodike zašto ovo, zašto ono. Ivanu sam se ispričala drugo jutro. Ne znam je li tu ispriku prihvatio ili ne", ispričala je.

Htjela je što prije izaći

Gabrijela se također osvrnula na svoj odnos s farmerom Ivanom, ističući da joj nije posvećivao pažnju i da su Samanta i Vesna stvorile "klan". Osjećala se nelagodno na farmi i željela je što prije otići. Njezin odnos sa Samantom nije bio dobar jer je često slušala njezine uvrede. Također je napomenula da je Vesna donijela lošu energiju u kuću.

"Željela sam što prije izaći i ja sam to napravila, čisto iz nekog inata zato jer je Ivan cijelo vrijeme bio oko Samante nije mi posvetio nikakvu pažnju. Išla sam do kraja i napravila sve što sam trebala, samo da izađem van i da ne moram više biti na toj farmi", priznala je.

Kasnije je otkrila kako je upoznala Miroslava i kako su počeli dopisivati. Njihov prvi susret dogodio se tijekom snimanja "Ljubav je na selu". Gabrijela je istaknula da joj se Miroslav svidio već na prvi pogled.

"Pogledi su nam se sreli i cijeli dan nisam imala mira i javila sam mu se. Počeli smo pričati i čuli smo se i kad sam otišla na Ivanovu farmu. Doznao je sve što se dogodilo kod Ivana. Uvijek smo jedno drugome bili potpora. Nije me osudio zbog ovog kod Ivana. Rekao je: 'Što je bilo, bilo je'. Jedina je osoba koja me nije osudila. S druge strane, nisam ja Ivanu ništa ni kriva. Nismo cura i dečko, nismo vjenčani da bih mu trebala biti vjerna. To ako sam ja kod njega na farmi, ne znači ne znam što. Nije ni on meni posvetio pet minuta pažnje i mogu raditi što želim i ne moram nikome odgovarati za to", rekla je Gabrijela.

