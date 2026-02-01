Danka iz 'Ljubav je na selu' nakon finala otkrila novosti: 'Otvorena sam za sve što dolazi'

Nakon završetka popularnog RTL-ovog showa “Ljubav je na selu”, Danka je za RTL.hr otvoreno progovorila o svojim osjećajima, iskustvu koje je ponijela iz emisije i planovima za budućnost. Kako kaže, iza nje je jedno posebno razdoblje koje joj je donijelo mnogo više od same potrage za ljubavlju.

“Mogu reći da je to bilo jedno posebno i novo iskustvo koje mi je donijelo nova poznanstva, lijepa sjećanja i priliku da upoznam sebe”, priznala je Danka, dodajući kako je iz showa izašla bogatija za životno iskustvo i s jasnijom slikom onoga što želi u životu.

Posebno ju je dirnula podrška gledatelja, koja ju je ugodno iznenadila.

“Dobila sam jako puno pozitivnih komentara. Donekle sam to i očekivala, ali me količina podrške stvarno iznenadila”, rekla je. Istaknula je kako su joj poruke gledatelja bile posebno važne jer su prepoznali njezinu iskrenost i energiju.

“Drago mi je da su ljudi vidjeli da sam bila svoja, iskrena i bez maski. Prepoznali su da sam bila pravi prijatelj. Najdraže mi je što mi se javlja puno žena koje kažu da sam im inspiracija i motivacija”, dodala je.

Otvorena za sve što dolazi

Što se tiče ljubavnog života, Danka zasad ostaje tajanstvena.

“Ostat ću malo intrigantna. Mogu reći da sam mirna, zadovoljna i otvorena za sve što dolazi”, poručila je.

Na poslovnom planu vrlo je aktivna te radi na nekoliko novih projekata. “Prošli su praznici i sada malo aktivnije krećem u trening i posao. Preda mnom je uzbudljiv period”, otkrila je za RTL.hr.

Osim novih iskustava, iz showa je ponijela i vrijedna prijateljstva, a posebno je istaknula odnos sa Slađanom, s kojom se upoznala na farmi Josipa E.

“Ostala sam u kontaktu s nekoliko osoba iz showa, a između mene i Slađane rodilo se veliko prijateljstvo. Baš se družimo”, zaključila je Danka. Čini se da je za Danku “Ljubav je na selu” bila tek početak jednog novog i pozitivnog životnog poglavlja.

