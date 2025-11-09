Brzi spojevi bez djevojaka, najmlađi farmer se ne da obeshrabriti: 'Glavna sam tema u selu'

Dejan (26) je najmlađi farmer nove sezone showa ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, a u razgovoru za RTL.hr otkrio je kako je doživio prvu epizodu, koja ga je dočekala s neočekivanim izazovom.

Gotovo nijedna djevojka nije stigla na brze spojeve. Ipak, kaže da cijelo iskustvo nije utjecalo na njegovo raspoloženje.

"Osjećam se odlično, pratim sve epizode 'Ljubav je na selu'", rekao je za RTL.hr. O nedolasku djevojaka dodao je da nije bio razočaran: "Došao sam opušteno, iskreno... Mislio sam da će sve doći."

Jedna mu je djevojka zapela za oko

Srećom po njega, jedna djevojka ipak se pojavila. Matea, koja mu je odmah zapela za oko. "Matea je jako lijepa djevojka. Tijekom našeg prvog spoja nisam bio nervozan, bilo mi je drago što je ipak netko došao", istaknuo je za RTL.hr.

Foto: Rtl

Popularnost koju mu je donio show također mu ne smeta, naprotiv, postao je glavna tema u svom selu. "Svi moji prijatelji gledaju 'Ljubav je na selu' i moja obitelj. Svi u selu prate show, glavna sam tema u selu", dodao je kroz smijeh.

Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

