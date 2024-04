Brankicu i Miju pratili smo u 16. sezoni "Ljubav je na selu" na RTL-u i platformi Voyo, a otkako su u emisiji završili na romantičnom putovanju, njihovi obožavatelji navijaju da završe skupa.

Unatoč tome što su njih dvoje nakon završetka showa ostali dobri prijatelji te se čini kako bi mogli postati nešto više od toga, Boris Dominiković poznatiji kao mag, za RTL.hr je analizirao zašto njih dvoje nikada neće biti u romantičnoj vezi.

Ljubav je na selu

Mijo je zaglavio u prošlosti

Kako kaže mag, Brankici je potrebna iskrena i odana ljubav, a Mijo se na tom polju nije uspio iskazati.

"Brankica je vedra osoba, kroz svoj je život izuzetno društvena. Vjerojatno kada je Miju ugledala, zacrtala si je taj cilj da će doći do svoga muškarca. Zaista joj je stalo, ona je imala namjeru pronaći muškarca. Na prvu je vjerovala jer je on imao kvalitete koje su joj se činile da su dobre. Da bi ona ušla u vezu s bilo kime, njoj je temelj iskrena i odana ljubav. Ako to ne osjeti, ona s tim muškarcem neće ući u dublji odnos. Bojim se da Mijo nije uspio to iskazati. Postavlja se pitanje je li on u mogućnosti dati joj toliko koliko ona traži", rekao je.

"S njegove strane to ne vidim. Kod njega vidim da vlada samoća, on je romantičan, on je nježan, on zna sa ženama, to ne mogu osporiti. No, on ne zna što hoće. Ima emociju, on joj to može pružiti, ali je zaglavio u prošlosti. Njegova loša ljubavna iskustva oblikovali su ga pa se drži rezervirano. Čak i da ima određen strah u potpunosti se opustiti", kaže Boris koji je zatim naglasio da njih dvoje najvjerojatnije nemaju zajedničku budućnost što se ljubavi tiče.

Ljubav je na selu

Podsjetimo, Mijo i Brankica su trenutno prijatelji, a nedavno su bili kumovi Gabrijeli na njezinom vjenčanju s Miroslavom. Brankica je bila kuma te su na fotkama izgledali vrlo skladno.

"Mi imamo neku posebnu, neobjašnjivu ljubav, ostali smo prijatelji, volimo se čuti, popričamo i sve se to svelo na prijateljski odnos. Možda ona ne bi imala protiv da se uozbiljim, ali zasad to ne mogu učiniti", rekao je nedavno Mijo za RTL.hr.



