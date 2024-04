Bivši kandidati 16. sezone showa "Ljubav je na selu" Gabrijela Juraja i Miroslav Dekalić vjenčali su se prošlog vikenda, saznaje RTL.hr. Par je ljubav odlučio okruniti brakom na intimnoj ceremoniji u društvu obitelji i najbližih prijatelja. Show "Ljubav je na selu" gledajte na platformi Voyo!

Gabrijela je također bila i u 15. sezoni "Ljubav je na selu" gdje je upoznala Brankicu Kobasić s kojom se sprijateljila i ostala u odličnim odnosima. Brankica joj je bila kuma na vjenčanju.

Miroslav i Gabrijela zaljubili su se i nakon showa uselili u dom nedaleko od Bjelovara. Ranije su za RTL.hr ispričali detalje o zajedničkom životu.

"Naš život izgleda jako lijepo, kao iz bajke. Većinu svojih obveza i poslova sam preselila u Bjelovar i ne radim više kao mesarka zbog čega mi je malo žao, ali sad je sezona kolinja pa ljubav ispunjavam na taj način", rekla je i dodala da se zaposlila u proizvodnji tjestenine.

Foto: RTL Foto: RTL

"Treba mi sigurno još malo da sve shvatim gdje je što, ali ljudi baš kao i sam Bjelovar su jako dobri, dragi i srdačni. Uz Desinić me ne vežu baš lijepa sjećanja jer sam proživjela puno maltretiranja u školi i sama sam se sa 17 godina odselila iz Desinića. Jedino lijepo što me veže uz Desinić je moj otac s kojim se redovito čujem i posjećujemo se stalno. Upisala sam autoškolu u Bjelovaru, trenutno vozim, može to ići i bolje, ali ajde nećemo se žaliti", ispričala je tada.

