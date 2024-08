Bahra Zahirović, bivša kandidatkinja showa "Ljubav je na selu" danas slavi 59. rođendan.

Bahra je osvojila srca brojnih gledatelja svojim legendarnim izjavama, a bila je u nekoliko sezona RTL-ovog showa. Prvi put se pojavila u 11. internacionalnoj sezoni "Ljubav je na selu", kada se prijavila za farmera Domina Santra, no nije joj se svidjelo što u svojoj kućici u Berlinu nema adekvatan sanitarni čvor.

Bahra je zatim ljubav tražila u 12. sezoni gdje je išla na romantično putovanje s farmerom Valterom Krastićem, no njih su dvoje ostali samo prijatelji. Treću sreću Bahra je iskušala u 13. sezoni kada je ljubav tražila ponovno u Istri, i to na farmi povratnika iz Amerike Marijana Cerovca. Nažalost, on je već pronašao ljubav s Tajlanđankom Naranphat Cerovac Madarat.

Sjećate li se njezinih najpoznatijih izjava?

''Bitna je jedna dobra atmosfera, jedna karijera'' – o atmosferi ili karijeri

''Ova vrsta grožđa je bevanda'' – Bahra o sortama grožđa

''Molim jedan distancija pristupa obraćanja'' – Bahra Sandri

"Jedan lijepi dojam donosim u svom mišljenju" - Bahra o tulumu

"Treba imati dvije ruke, snalažljivost i brzinu. I ja se ponosim" - Bahra o branju grožđa

"Da me je isto pripalo da sam zaslužila da idem gaziti grožđe, isto bi se ponosila tom zadatku" - Bahra nakon pobjede u branju grožđa

"U filozofskoj situaciji jako sam mudra i jako sam lukava. Imam nekakvu vizionalnost. Imam privlačnu prirodnu moć, moja moć jako je veoma velika" - Bahra o svojoj moći

"Govor tijela sam ocijenila njegov vlastito" - o svojoj moći

"Da sam mogla fakultet završiti, vjerujte mi da bih se jednostavno udostojila za psihologiju" - Bahra o ljubavi prema psihologiji

"Kud sam se ja u takvom slučaju našla i u takvoj atraktivnoj adrenalizmi?" - Bahra nakon adrenalinskog parka

Financijski problemi

Bahra je s javnosti podijelila svoju tešku životnu situaciju. Naime, ima male prihode te si zbog toga ne može priuštiti vlastiti dom.

"Htjela bih kuću za sebe. Tko mi hoće pomoći, hoće, tko ne ne. Imam minimalnu plaću. Nije istina da ne radim. Zaposlena sam u održavanju poslovnih prostora, a prije sam radila u projektu kao domaćica kod starijih ljudi. Bila sam i njegovateljica, a sad sam u godinama, ne mogu to više. Radila sam puno. Imam više od 28 godina staža. Imam profile na raznim stranicama za posao. Borim se. Ljudi gledaju godine kod zapošljavanja. Imam 58 godina, 4. kolovoza ću proslaviti 59. rođendan. Puno ih neće zapošljavati starije ljude pred mirovinu. Većina će uzeti mlađe, manje gledaju iskustvo rada. Ne svi, ali puno njih. Radim poslove samo za minimalac", rekla je Bahra za RTL.hr.

Foto: RTL

Njezine su se prijateljice odmah uključile, pa je tako Ines Petrić objavila na Facebooku da Bahri treba pomoć oko kupnje kuće, dok se Irena odrekla novca koji je bio namijenjen za svadbu s Kameruncem Fondom kako bi joj pomogla.

No, ubrzo nakon objave, Bahra se suočila s negativnim komentarima pa se pokajala što je uopće zatražila financijsku pomoć.

"Jednostavno sam se iskreno pokajala što sam uopće javno tražila pomoć. Želim se povući, imati mir. Ne želim pričati o svom privatnom životu više i maknut ću se od svega. Neka svi zaborave da sam uopće tražila nečiju pomoć. Ne želim više ni na ulici da mi se obraćaju za fotografiranje. Želim se povući od ljudi. Dobila sam puno ružnih komentara. Nisam ljuta što mi se nije pomoglo nego samo želim mir", bile su Bahrine riječi za RTL.hr.

Teško djetinjstvo

Iza njezine simpatične pojave krije teška životna životna priča jer su Bahra i njena blizanka Azra kao tromjesečne bebe odvojene od roditelja i završile su u udomiteljskoj obitelji.

Foto: RTL

''Bilo je teško, ali smo imale sreću što nas nisu razdvojili. Udomiteljska obitelj nam je pružila topli dom, školovala nas i dala dobar odgoj. Danas smo im jako zahvalne", prisjećala se Bahra za RTL.hr, a dvije sestre su danas nerazdvojne i najbolje prijateljice.

U djetinjstvu nije imala prilike, stoga je u lipnju prošle godine Bahra primila tri sveta sakramenta - krštenje, prvu pričest i svetu potvrdu.

"Prihvatila sam da moram proći vjeronauk, prošla sam na ispitu i osjećala sam se ponosno i sretno. Bila sam spremna na to sve i jako sretna što sam primila sve sakramente. Krštenje, Sveta pričest i Sveta potvrda. Još mi samo nedostaje ženidbeni sakrament. Tako se i svećenik šalio, a ja vičem: 'Ne još'", ispričala je tada za RTL.hr.

Bahra iza sebe ima propali brak i djecu, s kojom nije u kontaktu već godinama.

