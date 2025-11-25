Anita Martinović zablistala: Nosila haljinu koja obara s nogu, pljušte komplimenti

Anita Martinović, voditeljica emisije ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo još jednom je privukla pozornost objavom na Instagramu. Iz poznatog zagrebačkog hotela Esplanade podijelila je trenutke koji pokazuju da se nalazi u razdoblju punom zadovoljstva i pozitivne energije.

U kratkom videu koji je objavila, Anita pozira u dugoj haljini crne boje s dubokim dekolteom. Frizura i odabir nakita dodatno su zaokružili dojam, a čini se da je klasična crna boja za Anitu bila pun pogodak za večernji izlazak.

Voditeljica RTL-ove emisije posljednjih mjeseci bilježi uspjehe i privatno i poslovno. Početkom godine otkrila je da je sretno zaljubljena u partnera iz Slovenije, a u objavama često pokazuje da u novoj vezi uživa. Paralelno uspješno vodi agenciju za nekretnine, a s obzirom na diplomu iz modnog dizajna, ne čudi što njezine modne kombinacije redovito privlače veliku pozornost.

Obožavatelji su joj uputili niz komplimenata.

''Prekrasna si'', ''Lijepa moja Spartanka'', ''Najljepša... Tvoj sam obožavatelj.''

