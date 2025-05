Anita Martinović otvoreno o ljubavi i budućnosti: 'Prvi put u životu sam uz nekog opuštena'

Svi koji pomno prate show "Ljubav je na selu" primijetili su njezin osmijeh i energiju koju unosi u emisiju. Voditeljica Anita Martinović (41) svojim šarmom, profesionalizmom i toplinom osvojila je mnoge gledatelje pred malim ekranima, a kroz godine je izgradila čvrst i prepoznatljiv imidž. Uz to što vodi popularni show, Anita ima i agenciju za nekretnine, a u razgovoru nam je otkrila detalje o ljubavnom životu te što je novo naučila promatrajući kandidate koji su sudjelovali u ovom poznatom televizijskom projektu.

Nakon godina vođenja emisije "Ljubav je na selu", što Vas najviše ispunjava u ovom projektu?

Smatram da je najljepše kada dođemo do kraja emisije i dogodi se match, dogodi se ljubav. Zna se dogoditi prsten i prosidba. Ako dođe do tako lijepih stvari, onda mi svi znamo zašto radimo tu cijelu emisiju, shvaćamo njezinu svrhu.

Možete li s nama podijeliti neku smiješnu situaciju ili anegdotu iz 17. sezone showa?

Presmiješna mi je bila situacija kako je farmer Ivica kandidatkinju Ilonu odlučio zaprositi nakon što su se posvađali. Zaprosio ju je na koncertu Nede Ukraden. Odjednom se našao prsten na njezinoj ruci. Super mi je bila ta njegova hrabrost. Posebice zato što ju je zaprosio pred velikim brojem ljudi. To se odvijalo u njegovom mjestu i mnogi ljudi koji ga poznaju svjedočili su tom događaju. Neki ljudi skupljaju hrabrost jako dugo vremena da to naprave, a on je to napravio s lakoćom.

Je li Vam prošlogodišnja sezona bila najzabavnija?

Ta je sezona bila rekordna po spajanjima parova. Dogodila se ljubav između puno parova. Neki su ostali skupa, neki su se razišli. Kasnije su se neki drugi povezali, koji nisu u početku. Kao na primjer Vesna i Ivo, tako da je to baš neki pokazatelj koliko su ljudi željni bliskosti i prisnosti. Zapravo, srž svega je pronaći onu svoju pravu osobu, a ova sezona je bila pokazatelj toga.

Poznato je da imate i agenciju za nekretnine. Kao poduzetnica u sektoru nekretnina, kako ste se snašli u tom području i što Vas motivira u ovoj branši? Planirate li širiti svoju djelatnost?

Cijeli život se na neki način bavim prodajom. Ja sam diplomirani modni dizajner po struci i cijeli život sam nekako bila u prodaji. U početku su to bili popularni brendovi koje svi kupujemo. U međuvremenu mi je to dosadilo zato što se radilo stalno, nisi imao nikakvu pauzu. I onda mi je prijatelj sugerirao da dođem raditi za njegovu agenciju za nekretnine. I tako je to sve počelo. I onda kad sam savladala posao, neki prijatelji, ali i klijenti su mi se počeli sami javljati i pitati zašto ne bih pokrenula svoju agenciju. Mogu reći da su me oni pogurali u tom smjeru. Nisam nikad mislila niti planirala da ću biti poduzetnica, ali evo sad se lagano vrti četvrta godina. Vidjet ćemo što budućnost nosi. Svijet nekretnina je trenutno u nekakvom zastoju. Mladi ljudi si jako teško mogu priuštiti nekakvu nekretninu jer su cijene kvadrata nenormalno skupe. Nadam se da će se stvari u budućnosti promijeniti na bolje kako bismo što više ljudi mogli spajati s njihovim budućim domovima.

Vidite li stoga u budućnosti sebe i u tom sektoru?

Posao s nekretninama je ugodan i koristan i donosi dobru zaradu, ali posao na televiziji je ljubav koju sam, nažalost, kasno otkrila, ali za ljubav nikad nije kasno.

Nedavno ste javnosti otkrili da postoji netko poseban u Vašem životu. Po čemu znate da je netko "onaj pravi"?

I dalje je poseban. Mogu reći da sam prvi put u životu u potpunosti opuštena pored nekoga i to je onaj najljepši dio. Uistinu mi je u ljubavi lijepo i baš je onako kako treba biti. Ja sam inače praktični romantičar. Ne trebaju mi nekakve teške romantične geste, nego da je ta osoba tu za mene i da smo si međusobna podrška . Više mi je to znak nekakve pažnje. Naravno, i ja kao i sve žene volim kada me partner iznenadi na primjer cvijećem, ali ovaj prvi dio je nekako puno bitniji za ugodan i dobar život.

Imali li nešto novo što ste naučili o ljubavi promatrajući druge kroz sezone "Ljubav je na selu"

Pa definitivno ima. Primijetila sam da mnogi u emisiju dođu s visokim očekivanjima po pitanju nekih osobnih preferencija što idealna partnerica mora posjedovati. Zapravo je to totalno nebitno. Bitno je kako se osoba pored nekoga osjeća i da je taj netko učini da se osjeća najvrijednije i najljepše u životu.

Kakvi su Vaši planovi za budućnost u profesionalnom i ljubavnom smislu?

Definitivno sam kroz život naučila da je najbolje previše ne planirati. Živim spontano i tako mi je nekako najljepše i najugodnije. Evo, trenutačno mi je plan ostati fit i zdrava. Vježbam i uživam i to mi je trenutačno prioritet. Što će vrijeme donijeti i u karijeri i u ljubavi vidjet ćemo svi zajedno.

