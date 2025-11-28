FREEMAIL
DRAMATIČAN ISHOD /

Ajda nakon burne svađe napustila farmu bez pozdrava: 'Moj obraz je čist, Dejan nije vrijedan'

Ajda nakon burne svađe napustila farmu bez pozdrava: 'Moj obraz je čist, Dejan nije vrijedan'
Foto: Rtl/ljubav Je Na Selu

Konačni rastanak bio je hladan koliko i njihov odnos.

28.11.2025.
9:19
Hot.hr
Rtl/ljubav Je Na Selu
Nakon burne svađe u epizodi RTL-ova showa "Ljubav je na selu", Dejan je izbacio Ajdu s farme, a konačni rastanak bio je hladan koliko i njihov odnos.

Aida je odbila pružiti ruku Dejanu na odlasku, smatrajući da on to nije zaslužio nakon što ju je, kako kaže, izbacio iz kuće. "Moj obraz je čist", zaključila je Aida napuštajući imanje.

Ajda nakon burne svađe napustila farmu bez pozdrava: 'Moj obraz je čist, Dejan nije vrijedan'
Foto: Rtl/ljubav Je Na Selu

Ajdu su, osim Dejana, razočarale i Dora i Valentina. "Malo sam u šoku što su bile na Dejanovoj strani, ali dobro navikla sam se sama boriti za sebe", poručila je Ajda.

 

Odbila pružiti ruku

Ajda je na kraju odbila Dejanu pružiti ruku za rastanak. "Nisam se htjela pozdraviti na kraju s njim jer mislim da nije vrijedan", kazala je.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Organizatorica prosvjeda 'Ujedinjeni protiv fašizma' otkrila detalje za Direkt: Ovo je tek početak

Ljubav Je Na Selu
Ajda nakon burne svađe napustila farmu bez pozdrava: 'Moj obraz je čist, Dejan nije vrijedan'