Ajda nakon burne svađe napustila farmu bez pozdrava: 'Moj obraz je čist, Dejan nije vrijedan'

Nakon burne svađe u epizodi RTL-ova showa "Ljubav je na selu", Dejan je izbacio Ajdu s farme, a konačni rastanak bio je hladan koliko i njihov odnos.

Aida je odbila pružiti ruku Dejanu na odlasku, smatrajući da on to nije zaslužio nakon što ju je, kako kaže, izbacio iz kuće. "Moj obraz je čist", zaključila je Aida napuštajući imanje.

Ajdu su, osim Dejana, razočarale i Dora i Valentina. "Malo sam u šoku što su bile na Dejanovoj strani, ali dobro navikla sam se sama boriti za sebe", poručila je Ajda.

Odbila pružiti ruku

Ajda je na kraju odbila Dejanu pružiti ruku za rastanak. "Nisam se htjela pozdraviti na kraju s njim jer mislim da nije vrijedan", kazala je.

