Najiščekivaniji domaći spot ovog ljeta sigurno je onaj kojeg su najavljivale Lidija Bačić Lille i Žanamari za pjesmu "Stop".

Već je i sama najava ovog dueta izazvala goleme reakcije publike, a pjesma je vrlo brzo postala jedna od najemitiranijih u Hrvatskoj. Osim što daleko odudara od svega što je Lidija do sada snimala, pjesma "Stop" produkcijski i aranžmanski čvrsto staje uz bok najvećim stranim pop hitovima, a danas je dobila i svoj vizualni identitet.

Pod okriljem Zagreba, u samo jednom danu snimljen je nikad izazovniji videospot koji je režirao Dario Lepoglavec.

Lidija i Žanamari pjevaju o muškarcu koji je za njih fatalan, a upravo im taj osjećaj daje dodatnu energiju i gorivo da žive punim plućima. Glumac u spotu je odraz muškarca koji voli snažnu ženu i upravo zato što je macho i svjestan sebe, dopušta ženi da u vezi 'preuzme volan njegova auta', i na duhovit i romantičan način se bori za njenu naklonost.

'Drugačija doza seksi adrenalina'

Na snimanju spota je bilo odlično, a postignutim rezultatom zadovoljne su i Lidija i Žanamari.

"Super ekipa, super vreli dan, golf tereni, retro auto. Žanamari i ja u jednakim bodijima i vrelim scenama. Mislim da će svi biti oboreni kada vide naš spot za pjesmu STOP. Htjeli smo nešto drugačije i neočekivano. Izbjegli smo očekivanja kako ćemo se izvijati u kupaćim kostimima uz more. Ovo je drugačija doza seksi adrenalina.

Uživala sam na snimanju s top ekipom", rekla je Lidija Bačić Lille.

"Baš sam uživala i odlično se zabavila na snimanju spota! Lidija je jako ugodna osoba i iznimno je lako s njom raditi što je zaista rijetkost. Najdraži dio snimanja mi je bio u Pontiac Firebird Trans Amu jer mi je moj tata prenio svoju ljubav prema old timer automobilima te su mi najljepše uspomene iz djetinjstva vezane uz naš zlatni Mercedes 280 SL. Ta scena na autu i taj miris vintage automobila su mi baš probudili lijepe uspomene i dali mi energiju. Divljala sam po tom Pontiacu kao da me netko pustio s lanca. Naš redatelj Dario Lepoglavec će imati materijala, to je sve što ću reći!", na kraju je rekla Žanamari.