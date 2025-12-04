FREEMAIL
MISTERIOZNA DAMA /

Nju se čeka na subotnjoj špici: Kraljica zadarskih ulica napokon odala svoju tajnu

Nju se čeka na subotnjoj špici: Kraljica zadarskih ulica napokon odala svoju tajnu
Foto: Bojan Bogdanić

Ovaj intervju Marija je dala za portal eZadar, otkrivši kako su njezina ljubav prema modi i pažljivo biran stil inspiracija mnogima koji šetaju zadarskom špicom

4.12.2025.
12:43
Hot.hr
Bojan Bogdanić
Zadarski fotografi gotovo je uvijek uhvate u điru, a rijetko koja fotogalerija s gradske špice portala eZadar prolazi bez njezinog prepoznatljivog modnog izričaja. Zadranka Marija je, bez pretjerivanja, postala svojevrsni simbol subotnjeg stila u u Donatovom gradu.

Za portal eZadar, kazala je više o svojoj inspiraciji, modi i njegovanju osobnog stila, a fotograf Bojan Bogdanić svojim je objektivom ovjekovječio njezin stajling. Iako privlači pažnju svojim kombinacijama, Marija priznaje da je zapravo samozatajna osoba koju iznenadi kada joj priđu.

Foto: Bojan Bogdanić

"Jako volim modu i uvijek pomno odaberem kombinaciju za subotnju šetnju gradom" kazala je, odjevena u smeđe tonove od glave do pete. U modi to zovu quiet luxury hue: nijansa koja ne viče, ali ostavlja dojam. Toplina koju nosi podsjeća na kakao, kavu i drvo, stvarajući ugodu i eleganciju čak i u najhladnijim danima.

Foto: Bojan Bogdanić

Zašto baš ta boja?

"Smeđa je zahvalna jer pristaje gotovo svima, a njezina paleta, od svijetle bež do tamnog konjaka, omogućuje beskrajno kombiniranje. Najviše volim crno-bijele kombinacije te neutralne tonove poput smeđe, prljavobijele i bež. Uživam kombinirati različite materijale i teksture u istim ili srodnim bojama. Danas sam, primjerice, spojila elemente koji se nose u proljeće i ljeto, s detaljima koji griju zimi, kožne rukavice i topli sako", objasnila je Marija.

Foto: Bojan Bogdanić

Autentičnost prije svega

"Ono što nosimo treba odražavati nas, naše raspoloženje, karakter i životni ritam. Kopiranje trendova nikada ne može zamijeniti autentičnost. Rado pratim strane modne influencere i tu je dobro dobiti neke ideje. Inspiracija je dobrodošla, ali samo kao polazišna točka. Domaće dizajnere ne pratim toliko", priznaje, ali kaže kako vjeruje da će u nadolazećim blagdanskim prilikama posegnuti i za nečim svjetlucavim. Neonske boje je ne privlače, no šljokice za posebne prigode rado prihvaća.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Nema trgovine, nema kafića, jedva da ima i ljudi: Provjerili smo kako žive stanovnici zadarskog zaleđa

EzadarStilModaZadaršpica
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
