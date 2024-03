Večeras se održava najvažnija i najiščekivanija dodjela nagrada u filmskoj industriji - Oscari 2024. Dan koji svi s nestrpljenjem očekuju. Povodom ovogodišnje 96. ceremonije svaki donosimo vam neke od najzanimljivijih priča koje se vežu za ovu najpoznatiju i najspektakularniju filmsku nagradu. U sedmom tekstu pišemo o najboljim ostvarenjima u povijesti filma, remek djelima za koje ne možete vjerovati da nikad nisu dobili Oscara

U medijima se često navode liste filmova koji su apsolutno zaslužili Oscare, filmova koji se i dan danas smatra klasicima i premda su imali dosta nominacija - kipić nisu dobili. Rekord je definitivno film Boja purpura Stevena Spielberga s 11 nominacija i nijednim osvojenim Oscarom.

O filmovima koji su trebali dobiti Oscar, a nisu, o onima koji su nezasluženo pobijedili u konkurenciji znatno boljih filmova, te postoji li neki konkretan razlog zašto je to tako - razgovarali smo s filmskim kritičarem Nenadom Korkutom.

"Povijest Oscara je puna nepravdi. No, prije svega treba naglasiti kako Oscar, u aktualnom trenutku kada se nagrade dodjeljuju, nema vremensku perspektivu da bi mogli znati koji će film postati klasik. Svakako mnogo toga ovisi o trenutnom ukusu članova Akademije, kao i nekim izvan filmskim faktorima. Ponekad se radi i o spletu okolnosti. Na primjer, 'Bulevar sumraka', remek-djelo Billyja Wildera, imao je nesreću da se iste godine pojavio i genijalan film 'Sve o Evi', koji je na kraju trijumfirao. Oba filma danas su klasici" objašnjava Korkut koji nam je naveo svoju listu pet najvećih filmskih ostvarenja koji je zlatni kipić preskočio.

'Vrtoglavica' Alfreda Hitchcocka jedan je od najcjenjenijih filmova u povijesti i na vrhu je kritičarskih lista najboljih svih vremena, no propustili su ga i nominirati za najbolji film te godine. 'Građanin Kaine' je remek-djelo Orsona Wellesa, koji je na listama najboljih filmova svih vremena dugo zauzimao 1. mjesto. 'Divan život' Franka Capre, koji svi volimo pogledati oko Božića ignoriran je na dodjeli nagrada te godine. Čak nije potvrdio niti jednu od svojih nominacija. '2001: Odiseja u svemiru' Stanleyja Kubricka svakako je bitan film, posebno za povijest žanra, no ni on nije nagrađen Oscarom. Te godine glavnu nagradu je odnio film 'Oliver!', ako ga se još tko sjeća. 'Planina Brokeback' - velika je sramota za Akademiju kada su mu uskratili Oscara i nagradili inferiornu Fatalnu nesreću, vjerojatno tada u strahu od LGBT tematike. Srećom, od kada se Akademija trudi biti inkluzivna, stav prema takvim temama se polako mijenja i na Oscarima. Ostavljam otvoreno pitanje jesu li iskreni po pitanju inkluzivnosti ili se ipak radi samo o političkoj korektnosti.

A koji su filmovi pobijedili u konkurenciji znatno boljih filmova?

'Zaljubljeni Shakespeare' je pobijedio 'Elizabeth' i 'Tanku crvenu liniju'.

'Chicago' je pobijedio 'Sate' i 'Bande New Yorka'.

'Obični ljudi' pobijedili su 'Razjarenog bika'.

'Oblik vode' je pobijedio 'Tri plakata izvan grada' i 'Call my by your name'.

'Forrest Gump' je pobijedio 'Pakleni šund' i 'Iskupljenje u Shawshanku'.

