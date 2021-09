U rijetkom zajedničkom pojavljivanju u javnosti, princ Charles (72), Camilla (74), William (39) i Kate (39), okupili su se na crvenom tepihu prije premijere novog Bondovog filma "No Time To Die" kako bi upoznali zvijezdu Daniela Craiga i ostale članove glumačke ekipe, uključujući Ramija Maleka, Leu Seydoux i Lashanu Lynch, piše Daily Mail.

Premijera filma održana je u Royal Albert Hallu u Londonu, a vojvotkinja od Cambridgea sve je zasjenila kada se pojavila u svjetlucavoj raskošnoj haljini ubojitog dekoltea dizajnerice Jenny Packham koja košta 2.800 funti (oko 24.300 kuna).

Kraljevska četvorka predstavljena je scenaristima Phoebe Waller-Bridge, Nealu Purvisu i Robertu Wadeu, te pjevačici Billie Eilish i njenom brat glazbeniku Finneasu O'Connellu, koji su zajedno napisali novu pjesmu o Bondu.

Film je kasnio više od godinu dana

Brojni zdravstveni radnici i pripadnici oružanih snaga pridružili su se kraljevskoj obitelji u gledalištu kako bi pogledali film u znak zahvale za njihov rad tijekom pandemije Covida-19.

Dugo očekivani "No Time To Die" je 25. Bondov film te peti i posljednji s Craigom kao tajnim agentom 007. Kasnio je više od godinu dana zbog pandemije koronavirusa, a njegovo prikazivanje u kinima počinje u četvrtak.

Svjetska premijera humanitarnog je karaktera, a prihod ide u korist dobrotvornih organizacija koje podržavaju trenutne i bivše članove tri obavještajne agencije, Tajnu obavještajnu službu (MI6), Security Service i Centar za komunikacije Velike Britanije (GCHQ), te onima koje podržavaju bivše i sadašnje pripadnike Specijalnih snaga Ujedinjenog Kraljevstva.

Bond ni nakon mirovine ne miruje

Prijestolonasljednik Charles pokrovitelj je Britanskog filmskog instituta, dok je njegov sin William predsjednik Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti (BAFTA).

Zajednički izlazak Charlesa, Camille, Williama i Kate smatra se znakom suradnje i solidarnosti između budućeg kralja i njegovog najstarijeg sina.

Radnja filma "No Time To Die" događa se nakon što je Bond napustio aktivnu službu i uživa u mirnom životu na Jamajci. No, njegov stari prijatelj Felix Leiter, kojeg glumi Jeffrey Wright, iz CIA-e pojavit će se i zatražiti njegovu pomoć.

Pokazalo se da je misija spašavanja otetog znanstvenika daleko teža i kompliciranija nego što se očekivalo, a dovela je do tajanstvenog negativca naoružanog opasnom novom tehnologijom.