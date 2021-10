Ovotjedna Večera za 5 donosi zanimljive goste, a jedna od njih je i 30-godišnja Katarina Paić iz Skradina koja je diplomirala ekonomiju i menadžment, a radi kao turistička djelatnica te kao fitness instruktorica u teretani.

Na Instagram profilu prati je 27 tisuća ljudi gdje pratitelje savjetuje o kuhanju, prehrani i vježbanju.

'Atraktivna sam'

"Mislim da me prate zato što često objavljujem to kuhanje, a i atraktivna sam pa sam valjda zanimljiva", komentirala je za RTL.hr.

"Rodila sam se u Rijeci, ali u Skradinu živim 20-ak godina pa se smatram izvornom Dalmatinkom jer su moji odavde. Menadžerica sam ekonomije i turizma. Odlučila sam to studirati zato što se moji već godinama bave turizmom, imamo kamp, tako da odmalena radim s turistima, upoznata sam s tim i naravno da me to zanimalo", otkrila je.

Nije ostavila dobar dojam

Podsjetimo, Katarina je na rasporedu bila sinoć, a gosti nisu bili oduševljeni njezinom večerom.

Pripremila je jelovnik koji se sastojao od predjela Koprtlje s maslinama, glavnog jela Delicije s potpisom i deserta Kraljica delicija. Od svih dosadašnjih večera gosti su s Katarinine otišli najgladniji. Predjelo se baš nikome nije svidjelo, skradinski rižoto također nije dobio komplimente, a bolje nije prošla ni Skradinska torta za desert tako da je Katarina za sav svoj trud dobila tek 21 bod i sada je na posljednjem mjestu.