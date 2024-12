Karli Miklaužić među prvima čestitao brat Dino: 'Priznajem pred svima, bolja je!'

Karla Miklaužić odnijela je pobjedu! Sedamnaestogodišnja Karla osvojila je titulu 'Superstara', kao i nagradu od 50.000 eura. Karla, Ema, Benjamin i Marko pripremili su gledateljima pravi show, a tijekom finala legendarna Severina izvela je svoju novu pjesmu. Veliko finale započelo je zajedničkom pjesmom - Ema, Karla, Benjamin i Marko otpjevali su hit Davida Guette i Sie 'Titanium', a zatim je po posljednji put ove sezone pred publiku stigla Antonija Blaće i najavila stručni žiri - Severinu, Niku Turković, Tončija Huljića i Filipa Miletića.

Karla Miklaužić nastupala je prva. Karla je oborila žiri s nogu još na audiciji. "Naročito volim drskost na sceni, a da je lijepa, divna i draga", rekao je njen kolega Benjamin.

Marko i Benjamin slažu se da je Karla vrlo energična, simpatična, zabavna i da je zabavno biti pored nje. "Mislim da Karla stvarno može pobijediti, mislim da ima jako velike šanse", rekla je njena kolegica i cimerica Ema.

Karla je otpjevala It's All Coming Back To Me Now velike kanadske dive Celine Dion.

"Sa svim tim što imaš, ako ne uspiješ napraviti karijeru i živjeti od muzike onda ćeš krivca morati pronaći samo u sebi jer sve ostalo ti imaš", poručio je mladoj finalistici Tonči, a Nika dodala: "Mislim da si ovo odradila na način koji je dostojan Celine Dion".

"Imali smo Whitney Houston, imali smo Celine Dion, imamo Karlu Miklaužić. Po meni si ti spremna, samo ne znam je li Hrvatska spremna za tebe", rekla je Severina.

Benjamin Hasanić bio je idući na redu, a za njega kolega Marko kaže: „Profesor s razlogom, profesor sevdaha! Taj čovjek stvarno dira u srce, drago mi je da imam priliku slušati ga i družiti se s njim".

Benjamin je najsmireniji od svih kandidata, duhovit, talentiran, pravi profesor - slažu se Karla, Ema i Marko.

Benjamin je pjevao pjesmu Dine Merlina Mi. "Koji je meni ovo bio gušta, ja sam tako sretna, savršeno si odabrao pjesmu od Dine Merlina, odlično", zadovoljno je komentirala Nika.

"Konačno da makneš malo od klavira. Šalu na stranu, vladaš svakom situacijom", dodao je Filip.

Došao je red na Marka Stankovića da izvede svoju prvu pjesmu. "Marko je jako iskusan glazbenik, jako dobro zna s publikom, pozornica je njegova“, kaže Ema za svog kolegu, a Benjamin dodaje: "Marko je jako talentiran. Marko je možda novi Robbie Williams"

"On je svaki svoj nastup napravio kao da je njegov koncert i ja mu se divim", zaključila je Ema.

Marko je odlučio izvesti Gibonnijevu pjesmu Činim pravu stvar.